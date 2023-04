Denuncia que fue despedido injustificadamente de su empleo como guardia en Gobierno del Estado

Un hombre llamado Ricardo Ramírez Orozco denunció esta mañana, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, que el año pasado fue despedido sin ningún argumento y tampoco liquidación de su empleo como guardia de seguridad para el Gobierno del Estado.

Ricardo se desempeñaba, al menos hasta el año pasado como vigilante en un predio ubicado en el primer cuadro de la ciudad, sobre la avenida Independencia entre las calles Nicolás Bravo e Irigoyen. Dijo además que llevaba cerca de 5 años trabajando en ese puesto.

Desde noviembre del año pasado, mes en que Ricardo señaló haber sido injustamente despedido, el hombre tenía dos hernias en el estómago, una de ellas operada el año pasado y otra hace apenas iniciando abril.

El pasado 27 de marzo, Ricardo fue operado por una hernia incisional sin obstrucción o gangrena, según se puede leer en su ficha nota de egreso o alta médica y salió el 5 de abril.

“Yo no les estoy pidiendo dinero, solamente el reacomodo de mi trabajo. Yo tengo dos meses para poder trabajar otra vez, para hacer algún tipo de esfuerzo”, manifestó Ramírez Orozco.

En noviembre del año pasado, según refirió Ricardo, una persona que se identificó como un “trabajador del jurídico” se presentó con él y le informó que ya no debía volver al centro de trabajo toda vez que ya no eran requeridos sus servicios.

“Solamente llegaron y me dijeron: retírese de aquí y bye. Ya no me dejaron presentarme en el trabajo”, señaló Ricardo.

En ese sentido, es que el hombre de 36 años de edad, y que se desempeñaba como guardia de seguridad se presentó desde el año pasado a tratar de arreglar el asunto, pero apunta que solamente lo han traído “a vueltas y vueltas” con Luis Pavel Aguilar Raynal, subsecretario de Coordinación General de Gabinete.

En este caso, de manera puntual, Ricardo solicita que se le reacomode en su trabajo o en su defecto se le otorgue una liquidación por el tiempo que trabajó para el gobierno.