Denuncia rector de la UACh falta de pago de impuesto universitario

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Luis Alberto Fierro Ramírez interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable debido a que no le pagaron a la universidad alrededor de 160 millones de pesos recaudados por la Tesorería Estatal por concepto del impuesto universitario.

El maestro señaló que la denuncia se interpuso durante la administración de Javier Corral Jurado, luego de que en reiteradas ocasiones denunció el hecho ante la Secretaría de Hacienda, ante los legisladores de dos diputaciones, así como en Pensiones Civiles del Estado ente al que le adeudan varios millones de pesos.

El rector ha recibido varias criticas debido a que hay quienes afirman que espero mucho tiempo para proceder en contra de quienes no entregaron los recursos a la universidad, sin embargo afirmó que durante años estuvieron en mesas de negociación con el Estado sin llegar a una solución.

Incluso cada vez que le exigían que pagará a PCE el argumento era que en cuanto Hacienda depositará ese dinero sería para cubrir parte del adeudo con la institución de salud y pensión.

El rector señaló que por acuerdo de Consejo Universitario se puede llegar a enajenar alguno de los inmuebles que se han adquirido con el recurso de la universidad para cubrir el adeudo con PCE.

El director de PCE, Hugo Gutiérrez ha tenido buena recepción para las autoridades universitarias por lo que si considera que alguno de los inmuebles le son útiles podrían cederlo en abono.

Luis Alberto Fierro detalló que loa adeudos se fueron acumulando a pesar de que se hicieron los requerimientos en tiempo y forma. Además cada mes a los gobiernos estatales les llega un oficio por parte de la Dirección General de Educación Universitaria de la SEP, especificando cuanto tienen de adeudo para las universidades.

En el último año de Corral Jurado se tuvieron una serie de reuniones, donde se especifico que no contaban con los recursos para pagarle a PCE. En el 2019 la ASE recibe toda esa documentación para la auditoría que se realizó, determinando que no se pagaba porque gobierno no daba los recursos que le correspondían a la universidad.

Al no llegar a una negociación, se interpuso la denuncia por los recursos que no se recibieron durante la administración de Fierro Ramírez.

La denuncia penal es en contra de quien resulte responsable por lo que las indagatorias habrán de definir al o los culpables de esta omisión de pago o desvío de recursos.