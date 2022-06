Denuncia Regidora agresión de Secretaria del Ayuntamiento de Práxedis G. Guerrero

Ana Beatriz González, regidora del Ayuntamiento de Práxedis G. Guerrero, denunció en su perfil de Facebook, una presunta agresión que sufrió el pasado 27 de junio por parte de la Secretaria del Ayuntamiento de esa municipalidad, Janett Viviana Mendoza Chavarríz, a quien acusó de haber entrado al lote de su propiedad y en el que se encuentra su casa, profiriéndole gritos y propinándole golpes en el seno derecho, derivado de lo cual tuvo una lesión.

La regidora manifestó en su publicación que la agresión se debe a que ella se opone a las cosas que “incorrectas” que se hacen en el Municipio, por lo que, desde que inició su periodo como regidora, la han amedrentado en varias ocasiones para que desista de su cargo.

Foto de: Facebook

La denunciante asegura que a la Secretaria del Ayuntamiento, la acompañaron la regidora Perla Sigala, Regidora Beatriz Márquez, Regidora Naraelda Dzul y la Síndica Claudia Alvarado, así como un muchacho de protección civil, cuyo nombre no menciona.

En los comentarios de la publicación, diversas personas la instan a denunciar a la funcionaria por abuso de poder y por agresión/lesiones, mencionando su descontento por el “despido injustificado de muchas personas”, así como el pobre funcionamiento del sistema de alumbrado público e incluso, sobre la apertura de una cantina a un costado de Presidencia, lo cual tiene el respaldo del Alcalde Celestino Estrada Villanueva.

La publicación cita textualmente:

“El día de hoy 27 de Junio 2022, sufrí una agresión por parte de la secretaria de Ayuntamiento Janett Viviana Mendoza Chavarria, quien fue acompañada por la regidora Perla Sigala, Regidora Beatriz Marquez, Regidora Naraelda Dzul y la Sindica Claudia Alvarado, también llevaron a un muchacho de protección civil.

La Secretaria de la presidencia de Praxedis Janett, se acercó a mi casa con gritos, entró hasta mi lote y me golpeó de forma contundente en el pecho izquierdo, por lo que sufrí una lesión

Todo ésto trae antecedentes, ya que desde que inicié mi cargo como regidora de Ecología, he recibido hostigamiento por parte del presidente Selestino y la Secretaria Janette, ya que al dar mis puntos de vista y optar por oponerme a cosas que no me parecen correctas, he recibido ese hostigamiento para que decline al cargo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

las personas de mi comunidad saben que no soy una persona conflictiva y siempre me he dirigido con respeto.

Hago un llamado para que el presidente de Praxedis G Guerrero, exhorte a la secretaria a no usar la violencia para agredir e intimidar a las mujeres y otras personas”.