Denuncian 25 empleados a coordinadora de programa "Sembrando vida" 

Al menos 25 empleados del programa Sembrando Vida de comunidades indígenas ubicadas en nueve municipios de la sierra denuncian a la coordinadora del programa que opera la Secretaría del Bienestar, por presunto despido injustificado con agravantes de discriminación, acoso laboral, abuso de poder, violencia psicológica y humillaciones.

Los 25 extrabajadores del programa federal fungían como facilitadores, coordinando a equipos de sembradores, muchos de los cuales también fueron despedidos por Teresita de Jesús Ruiz Anchondo, quien tiene el cargo de coordinadora territorial de Sembrando Vida en Chihuahua y Sonora.

Algunos afectados señalaron que nunca dio una explicación al respecto, pues ella no habla con "indios ni gatos", aseguran que ha despedido a gente que ha vivido en estos municipios y han trabajado en ello, para "meter" a jóvenes que desconocen el tema, pero sobre todo, en contra de los derechos humanos y laborales y la dignidad de los campesinos, "bajo amenazas, pues dice que su esposo es muy influyente y trabaja en la Policía Cibernética".

Teresita de Jesús Ruiz hace firmar las renuncias, "mandan las actas administrativas para que hagan las bajas, bajo el argumento de que no trabajan, faltan, no cumplen con las metas" o cualquier otro pretexto que no puede probar.

Lo anterior, en la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México, con los documentos que el mismo programa envía.

Las personas despedidas trabajaban en comunidades de Carichí, Batopilas, Baborigame, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Morelos, Madera Temósachic y Urique entre otros municipios. Cada facilitador tenía a su cargo equipos de mil 200 sembradores, quienes a través del programa, lograron reactivar la siembra en sus tierras.

Foto: Sembrando Vida

En un programa tan noble no cabe la corrupción

Iskra Citlalic Estrada Chávez, una de las últimas personas despedidas que tenía plaza federal, es una joven del municipio de Guachochi, y denunció los hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con folio 2023/65932 y fecha del 5 de junio de 2023, como "persona o grupo agraviado".

El acta documenta presunto despido injustificado con agravantes de abuso de poder, acoso laboral, discriminación, violencia psicológica, humillaciones calumnias y difamación que sufrió la joven que quedó desempleada, y hace poco fue madre. Su esposo también se encuentra desempleado.

"Quiero dejar muy claro que este programa es muy bonito y que no tengo nada en contra del programa ni del movimiento de la Cuarta Transformación, por el contrario, creo que se ha tenido resultados muy buenos, al menos puedo hablar de la zona en la que yo me desempeñé, dando lo mejor de mí porque las personas de aquí estamos convencidas de que trabajando nuestra tierra es la forma en que podemos vivir y solos felices”.

Iskra relató que el hostigamiento por parte de la coordinadora de Sembrando Vida fue de menos a más, contra un gran número de sembradores y productores de municipios de la sierra.

Muchos de ellos pertenecen a alguna etnia, por lo que siempre recibieron un trato humillante de parte de Ruiz Anchondo.

Todo lo anterior se encuentra documentado en la denuncia que interpuso ante la autoridad, pero también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hacia el Órgano Interno

"Soy una de las únicas cuatro personas que quedamos desde el inicio del programa como facilitadoras en municipios. La verdad es que siempre estuvo en mí el deseo de que algún gobierno llegara y nos apoyara para trabajar en nuestro lugar de origen. Yo veía las tierras solas y pensaba que ojalá algún día esto pudiera cambiar, que nos dieran trabajo, que nos enseñaran, en lugar de simplemente darnos ayuda y estirar la mano".

Sin embargo expuso que "lo que siempre ha venido a manchar esto, es la actitud prepotente de la coordinadora Teresita de Jesús Ruiz", a quien los afectadas señalan ser "una persona acostumbrada a humillar a los demás y además misógina, repite una y otra vez pero que ella misma hace".

El pasado 5 de junio mandó hablar a la joven y le pidió entregar todo sin motivo.

"Me gritó me dijo que no le gustaba con quién estoy casada", al no tener una respuesta congruente tras el buen desempeño de la facilitadora durante todo el tiempo laborado, desde que inició el programa.

Sin embargo, señaló, "este tipo de respuesta ha sido la salida para "respaldar sus decisiones que han afectado a muchas familias".

"Hasta la fecha, a mí no me ha llegado oficio, ninguna notificación, no me han pedido el vehículo oficial, pensé que había tenido un mal momento, pero hasta la fecha no ha hecho nada y aunque tengo miedo de sus amenazas, tengo que alzar la voz".