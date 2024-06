Denuncian a director de primaria por presunto abuso sexual y acoso laboral

Una docente de la escuela primaria Vicente Riva Palacio, denunció al director del turno vespertino Óscar H. A. por el delito de acoso laboral y abuso sexual ante la Fiscalía General del Estado y Derechos Humanos, al igual su pareja, quien interpuso una denuncia por acoso sexual en contra del hombre, ambas exigen que se haga justicia y que el supuesto abusador sea destituido de su puesto.

Las denuncias quedaron asentadas en los números 19-2023-0013166 y 19-2023-0013167 ante la Fiscalía General del Estado, para que se investigará las acciones que había cometido entre ambas mujeres.

De acuerdo con las víctimas, los hechos ocurrieron desde el pasado octubre del 2022 y desde entonces han estado en idas y vueltas con denuncias, indicando que han acudido a SEECH, Secretaría General de Gobierno, Fiscalía de la Mujer, asimismo le hicieron llegar lo sucedido tanto a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como a la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez.

Las víctimas indicaron que conocieron al presunto responsable en la escuela Vicente Riva Palacio que se encuentra en la colonia Quintas Carolinas, cuando el varón entró a la institución como director hace cuatro años y desde entonces la maestra sintió que la relación con el director no era la más agradable, sin embargo, decidió que trataría de hacer migas con el hombre, dado a que se trataba de su jefe.

Este pensamiento fue el que la convenció de invitarlo a una fiesta de cumpleaños que habían realizado en su casa para uno de sus compañeros, invitando a su compañera quien también fue víctima del director.

Entrada la noche, el director se había excedido el consumo de alcohol, al punto de no poder manejar por sí mismo, por lo que las mujeres se ofrecieron a llevarlo hasta su hogar en su automóvil y después se regresarían con otras compañeras que las iban siguiendo; llevado poco más de medio camino, la compañera de la maestra comentó que el hombre se acercó a realizarla tocamientos en el cuerpo, a lo que ella lo retiro golpeando sus manos con su codo derecho.

La maestra también indicó que había recibido tocamientos por parte del director, por lo que se bajaron del vehículo y le dijeron que mejor se fuera solo dado a que se encontraban cerca de su domicilio, a lo que el hombre respondió, de acuerdo con el testimonio de las víctimas, con una invitación a que los tres se fueran a una habitación de un motel.

Ambas mujeres se sintieron ofendidas por la petición, por lo que, en cuanto los alcanzaron las otras maestras se subieron al vehículo y volvieron a su hogar, con la intención de poder olvidar lo sucedido, sin embargo, la pena y la impotencia no las dejaron poner lo ocurrido en el pasado.

Además de todo lo ocurrido con el director, meses antes, en septiembre del 2022 la maestra tuvo un encuentro desagradable con un docente de la misma escuela de nombre Rafael P., quien, de acuerdo con la maestra, abusó sexualmente de ella en al menos una ocasión enfrente del director, realizando tocamiento con el director como testigo, quien no se inmuto ni reprendió por lo sucedido al maestro.

La maestra contó que la primera acción que hizo el docente en su contra fue un comentario infantil pero que la hizo sentir humillada, esto durante la firma de ingreso a la institución, donde el docente supuestamente le dirigió una frase de índole sexual que iba acompañada con señalas hacía sus genitales, lo que molesto a la maestra y en respuesta contesto con una palabra altisonante.

Luego de esto el director la mandó a llamar y la reprendió por haber utilizado palabras altisonantes durante horario laboral, “el director me dijo que no deberíamos de estar jugando, yo le dije que no estaba jugando y que no me parecía que únicamente me llamara la atención a mí”.

Días después, se encontraban tanto el director, la maestra y el docente para firmar su hora de entrada, al momento en que la víctima se dio vuelta para retirarse del aula, Rafael se encontraba detrás de ella y al voltearse describió como el hombre con su mano izquierda le apretó el seno derecho.

Tras esto, molesta e indignada la maestra comentó que tomó su pantalón por el área genital y le apretó de regreso diciendo que “para que supiera lo que se sentía andar haciendo eso”, posteriormente, contó que escuchó cómo el docente se río de manera burlona, “desde ese día mi relación laboral con Rafael y el director fue limitada”, señaló la maestra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por lo que, luego de haber pedido consejería jurídica y haber presentado una demanda por vía laboral, la mujer temía una represalia y realizó una demanda en Fiscalía en contra de este profesor y meses después se realizó la denuncia al director por lo ocurrido en la fiesta mencionada.

La maestra señaló que está siendo amenazada por dicho profesor por vía telefónica; contó cómo en una ocasión que se encontraba en una cita con su psicólogo, el docente le marcó para hacer amenazas, las cuales fueron escuchadas por su doctor, “tenemos miedo por nuestra vida y no sabemos qué va a pasar”, expresó la maestra.

Debido a todo el estrés por el que están pasando ambas mujeres, se encuentran acudiendo a terapias psicológicas y recibiendo medicamentos, debido a que la ansiedad e impotencia están cobrando factura en su salud física y su rendimiento diario.

La maestra manifestó su inconformidad con la forma en que se están llevando estos casos, dado a que ni el docente ni el director han tenido ningún tipo de represalia, señaló la maestra que ella tuvo que ser removida de su cargo y cambiada a otro puesto fuera de la escuela como un tipo “resguardo” mientras la escuela realiza las investigaciones de protocolo, sin embargo, mencionó que quienes debieron de haber sido removidos de sus puestos debieron de haber sido los acusados, no ella.

Hace alrededor de cuatro meses fue que por parte de las autoridades escolares la cambiaron a ella de su puesto sin tiempo de despedirse de sus alumnos y padres de familia a un puesto de oficina, “yo quiero volver a mi trabajo, a la enseñanza”, comentó la maestra.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Ya han pasado dos años desde que se realizaron las denuncias correspondientes con números de folio 19-2023-0013166 y 19-2023-0013167 ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de la Unidades de Investigación, y no ha habido consecuencias por lo ocurrido, a pesar de que las víctimas aseguran presentar daño a su persona.

Las víctimas exigen a las autoridades correspondientes que se haga justicia y no se quede impuse ante el abuso que sufrieron por parte del hombre, mientras que a las autoridades académicas les pide que destituyan de su puesto al director, alegando que un hombre con esas actitudes y falta de respeto hacia sus compañeras de trabajo y sus propios alumnos no puede estar a cargo de una institución académica.