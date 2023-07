Denuncian a dos elementos de la Función Pública por realizar nombramiento fuera de facultades

Una denuncia de responsabilidad administrativa se interpuso en contra del Jefe de Departamento de Vinculación, Ewaldo Aelohim Popoca y la Titular del Órgano de Control Interno, ambos de la Secretaría de la Función Pública, por realizar un nombramiento que se encuentra fuera de las facultades del primer servidor público.

Así lo explicó el encargado del despacho Trusan & Roma, Abogados, Rodolfo Martínez, quien se encuentra enfrentando un proceso de responsabilidad administrativa a nombre de la exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruíz el cual habrían formado a inicios de año.

"No puede estar nombrado, porque él no pertenece al área jurídica de la Función Pública ni al Órgano Interno de Control, las autoridades pueden hacer solo lo que las leyes y los reglamentos les permitan, que es el principio de legalidad, porque Ewaldo Aelohim, pertenece a un área de vinculación, que no tiene a su cargo los temas jurídicos" explicó el abogado.

Dijo que al realizar este nombramiento, se violan las responsabilidades que tienen como servidor público, al realizar acciones que no se contemplan en sus funciones como Jefe de Departamento de Vinculación, y no como representante jurídico en un caso que no cumple con sus funciones como tal.

El día 27 de junio, Cynthia Viridiana González Figueroa, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, fue que asignó al licenciado Ewaldo Aelohim Popoca Fehr para oír notificaciones e imponerse de los autos que integran el Recurso de revisión 1292/2022.

El pasado 19 de enero de 2023, la Secretaría de la Función Pública del Estado, inició un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la ex titular Mónica Vargas Ruíz, por lo cual la citaron a audiencia el próximo 13 de febrero en la ciudad de Chihuahua, pero un Juez de Distrito desechó este nuevo asunto.

Ante los diferentes recursos legales que interpusieron los acusados, la Secretaría de la Función Pública, impugnó este decisión y continúa solicitando una revisión por parte de una autoridad superior, y nombraron a otra persona que labora en esta dependencia para que continuará con este proceso jurídico, a pesar de no contar con la atribuciones para ello, según explicó el abogado.