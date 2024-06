Denuncian a médico en la ciudad de Chihuahua por presunta usurpación de funciones

El cardiólogo Omar F. fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, por usurpación de funciones, debido a que presuntamente el galeno ofrece servicios como cardiólogo intervencionista, sin contar con dicha especialidad, la cual requiere por lo menos tres años de estudio.

Dentro de la denuncia se adjuntaron algunos documentos en donde Omar F. se ostenta como cardiólogo intervencionista, sin embargo, en el registro del Consejo Mexicano de Cardiología, sólo parece como cardiólogo sin alguna especialidad.

Según la narrativa descrita por el ciudadano Adrián Holguín, el doctor Omar F. estaría usurpando funciones, al ofrecer servicios profesionales que no le corresponden y realizar procedimientos médicos para los cuales no está debidamente capacitado.

“Además de ostentar diplomados y subespecialidades para las cuales no tiene la preparación académica, ya que no cuenta con una preparación formal, no tiene los títulos, diplomas y certificaciones correspondientes para ejercer ese tipo de prácticas”, expone el denunciante.

En este sentido, el documento afirma que el médico ha firmado en diversas ocasiones reportes médicos ostentándose como cardiólogo intervencionista, sin serlo de manera oficial, por lo que lo calificó como un estafador que pone en riesgo de la vida de los pacientes, que por desconocimiento, confían en su palabra.

En la denuncia se enlistan algunos servicios que presuntamente Omar F. ofrece y para los cuales se necesitaría acreditar el título de cardiólogo intervencionista: Colocación de marcapasos definitivos uni y bicamerales; cateterismo diagnóstico; angioplastias coronarias; intervencionismos estructurales para patologías congénitas o de nacimiento, intervencionismo en enfermedades de la vasculatura pulmonar, entre otros.

Por su parte, el denunciante asegura que para obtener el título de médico general se necesitan 7 años, más dos años de un curso de medicina interna, esto último necesario para poder aplicar el examen para la especialidad de Cardiología Clínica, lo que permite realizar servicios de diagnósticos y tratamiento no invasivos, mientras que para ser cardiólogo intervencionista, se necesita una subespecialidad de otros dos años por lo menos.

Fueron por lo menos ocho registros médicos en donde se observa que son firmados por el cardiólogo intervencionista Omar F., por lo que con dichas evidencias, el denunciante solicita a las autoridades relacionadas con el tema, que inicien una investigación para llegar a las consecuencias legales, como la sanción penal por el delito de usurpación de funciones y las sanciones que entes como el Colegio de Cardiólogos, la Coespris, la Secretaría de Salud, entre otros, puedan emitir.

En la carga probatoria se adjuntó también los registros del Consejo Mexicano de Cardiología, en donde no se encuentra en el listado de cardiólogos intervencionistas, tampoco aparece en el registro de cardiólogo ecocardiografista, y sólo aparece en los registros de los cardiólogos clínicos.

La queja fue enviada al despacho de la gobernadora María Eugenia Campos; al presidente del Colegio Estatal de Cardiólogos de Chihuahua, José Juan Lozoya; al titular de la Coespris, Luis Carlos Tarín, y al secretario general de esa comisión, Martín Martínez; al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; al secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez; así como al secretario de Salud en el Estado, Gilbert Baeza.