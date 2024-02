Denuncian a sujeto por maltrato animal; golpeó a un perro y lo abandonó en arroyo

El pasado 14 de febrero, un sujeto identificado como “Joel” violentó a un perro comunitario en el fraccionamiento R. Almada, al sur de la ciudad, al cual después de propinarle diversos golpes, lo abandonó en un arroyo de la zona dándolo por muerto.

Fueron integrantes de la asociación Vida Animal CUU los que procedieron al rescate del can, el cual mantienen en un refugio temporal para que se recupere, razón por la cual decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el departamento de Delitos Contra la Paz.

Foto: Vida Animal CUU

Susana Acosta, asesora jurídica de la agrupación animalista, explicó que el pasado viernes 23 de febrero presentó la denuncia formal por el delito de lesiones dolosas en contra de un animal, las cuales ponen en peligro su vida.

“Sabemos que se llama Joel, sí está plenamente identificado, incluso aceptó los hechos él, sabemos físicamente quién es y dónde vive”, comentó Susana Acosta vía telefónica respecto a la identidad del presunto responsable.

El animal fue localizado el pasado 22 de febrero, es decir, más de una semana después de que fuera agredido por el sujeto. El momento en que fue agredido el perro quedó captado en video por una cámara de seguridad de un domicilio, el cual ya fue compartido en redes sociales.

“Hay gente que no sabe que es delito, sí se puede castigar con cárcel el maltrato animal, está contemplado en el Código Penal,” comentó la abogada, respecto a que la sociedad desconoce que por ser partícipe de un acto de maltrato animal, puede llegar a alcanzar la prisión preventiva.

De acuerdo a la abogada, el perro no murió aún y cuando el presunto responsable lo dio por muerto procedió a tirarlo en un arroyo. El motivo por el cual golpeó al can fue que supuestamente había mordido en la cara a su hijo, mismo que al entrevistarlo, no mostró lesiones algunas.

El animal comunitario (perro de la calle) fue rescatado una semana después en el arroyo donde fue dado por muerto por el presunto responsable, por lo que lo trasladaron a un refugio temporal, en donde le aplican el medicamento necesario para que sane sus heridas.

La localización del mismo se dio cuando en redes sociales, algunos vecinos del sector compartieron las imágenes del momento de la agresión, por lo que, tras un rastreo en la zona, dieron con el animal, para poder trasladarlo a un refugio.

Cabe destacar que el Código Penal del Estado de Chihuahua contempla diversas sanciones para aquella o aquellas personas que, lastimen, descuiden causen lesiones e incluso generen la muerte en animales de compañía, por lo que estos casos serían judicializados.