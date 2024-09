Denuncian ataques de perros agresivos en colonia Unidad

Luego de un incidente donde dos personas fueron atacadas por perros en la colonia Unidad, los vecinos de la zona piden a las autoridades su intervención para dialogar la situación, debido a que los dueños de los canes no se han hecho responsables por los daños ocasionados y pasar por la calle donde se encuentran les resulta peligroso a los colonos.

El incidente donde dos personas recibieron mordidas por parte de perros tuvo lugar sobre la calle Desarrollo Social, en la colonia mencionada, a pesar de que no se trató de heridas de gravedad, ambas personas tuvieron que acudir a un hospital para ponerse la vacuna inmunoglobulina antirrábica para evitar infecciones.

Los vecinos de dicha calle mencionaron que a pesar de que los perros son de raza pequeña, no se puede transitar con tranquilidad por la zona, debido a que en cualquier momento se abalanzan contra la gente y existe el peligro de ser mordidos.

Una de las vecinas, quien tiene su domicilio aledaño a donde tienen a dichos perros, comentó que la familia tiene alrededor de siete mascotas que están encerradas, y aparte colocaron tablas para evitar que salgan como medida de seguridad, la cual no ha dado resultado.

Esto debido a que dos de los perros de raza pequeña continúan encontrando un lugar por el cual salir, paseando por la calle y atacando a las personas que llegan a acercarse, lo cual tiene preocupados a los colonos, debido a que es una zona donde tienen a niñas y niños menores de edad.

Una de las vecinas contó que su hija fue mordida por uno de los perros en días pasados, y a pesar de que no pasó a mayores, en el nosocomio donde le administraron el antirrábico le recomendaron acudir con Fiscalía para que se encargará de la situación.

“Es una vecina de muchos años, no quería hacer eso, pero si tuve que dialogar con ella, pero no entiende y sigue diciendo que ya están encerrados”, explicó la mujer, quien en varias ocasiones incluso a ella la han correteado los perros para morderla.

Resaltó de igual forma que ya hay varios reportes tanto con los bomberos como con la policía municipal, pero que realmente no hicieron nada para corregir la situación, entiende que posiblemente fue porque no está dentro de su jurisdicción, no obstante, la mujer insistió en que algo pudieron haber hecho en ese momento.

Debido a esta situación, los vecinos se comunicaron con las autoridades de Ecología, no obstante, les indicaron que no podrían acudir a revisar la situación hasta dentro de una semana.

Por lo que, la ciudadanía espera que la situación no pase a mayores durante la espera a que la dependencia acuda a la colonia.

Actualmente los vecinos solicitan que los dueños de los perros se hagan responsables de los perros y del daño que están causando, y en caso de que haya alguna negativa de su parte, solicitan que las autoridades tomen acciones.