Denuncian de jueza en mi contra es un linchamiento por parte de Morena: Luis Villegas

El magistrado Luis Villegas Montes, calificó el proceso que la jueza Sabela Asiain lleva en su contra, como un linchamiento político dirigido precisamente en contra de su persona y en el cual están involucrados varios personajes de Morena.

Reiteró que la persecución en contra de su persona es bastante notoria, pues todos los actores políticos que han intervenido, son integrantes del partido Morena.

“Hace más de un mes que yo me excusé ante el Consejo de la Judicatura sobre cualquier asunto que tenga que ver con la señora, la verdad es que creo que ya hay un exceso de su parte”, subrayó el jurista.

El integrante del Consejo de la Judicatura, expuso que desde su persona hacia la jueza denunciante, no ha existido ningún tipo de persecución, lo que puede afirmar categóricamente.

Adelantó que durante los quince días siguientes analizará la situación para definir qué es lo que pasará en el mes de enero, pues desde su punto de vista, la jueza ha incurrido en un exceso desde varios órdenes legales.

“Creo que es una persecución y un linchamiento político en mi contra, todos los aliados de la señora hasta este momento son de Morena, hay un señor gordito que es diputado que se enoja cuando le digo Santo Claus, pichicuas o no sé cómo le dicen, no me acuerdo”, expresó el magistrado refiriéndose al diputado Gustavo de la Rosa Hickeron, a quien dentro del Congreso del Estado lo apodan “Pichú de la Rosa”.

Asimismo, señaló al diputado Oscar Castrejón, al senador Rafael Espino y hasta el delegado de los programas del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, es decir, una lista de actores políticos que han intervenido y por los que el magistrado asegura que es Morena quien está detrás de ese linchamiento en su contra.