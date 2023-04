Denuncian discriminación contra mujer sorda en el Hospital Central

El corporativo Logística Legal, a través de la abogada Paola Rocha, denuncian discriminación contra mujer que padece hipoacusia bilateral, en el Hospital Central Universitario. Esto a pesar de que se admitió un amparo indirecto por la negativa de atención médica a la señora Rosa María González Díaz, quien es sorda y muda.

El amparo y suspensión fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua el pasado 3 de abril y se notificó al respecto a las instancias correspondientes el 4 de abril.

La Juez federal otorgó una suspensión para efectos de: el titular de la dirección médica, el departamento de atención médica, departamento de trabajo social y también al director del Hospital.

En ese sentido, es que el despacho jurídico antes mencionado, brinda asesoría legal a la señora Rosa María González Díaz y por ello es que a través del amparo se determinó que se realizarán las siguientes acciones tales como: la afiliación para la obtención de seguro INSABI sin exigencia de requisitos que puedan formar barreras ante las discapacidades de la mujer, atención médica, pruebas, diagnósticos, tratamiento, medicamentos, aparatos auditivos, etc.

Foto: Cortesía Paola Rocha

El pasado martes 11 de abril, cerca de las 10 de la mañana, Rosa, su esposo Víctor en compañía de sus hijos acudieron a las instalaciones del Hospital Central Universitario, ahí, refiere la firma legal que se le negó la atención a pesar del amparo y la suspensión.

El subdirector, de apellido Ramírez manifestó el 10 de abril estar encargado del nosocomio en ausencia del director, el encargado les dijo no tener conocimiento del asunto y que ellos no estaban en condiciones de cumplir lo ordenado por el juez, ante la falta de médicos especialistas, medicamento y equipo para atender a Rosa.

A pesar de ser informado por el equipo legal del amparo y la suspensión, el encargado les señaló que solamente podría darle atención a la mujer con un médico otorrinolaringólogo, pero antes debía conseguir el registro del seguro INSABI pasando por una serie de requisitos, mismos que el amparo debían evitar para no incurrir en la segregación a Rosa por su discapacidad. “El hecho de solicitar requisitos vulnera el derecho de acceder a la salud a la señora Rosa que por condición de discapacidades no puede comunicarse verbalmente ni utilizar medios Tecnológicos para la tramitación de las constancias de no afiliación de IMSS e ISSTE y máxime qué esos requisitos para el seguro INSABI deben realizarlo las dependencias médicas, ya que así esta determinado en el mandamiento de la juez federal”, explicó la abogada Paola Rocha.

El subirector Ramírez les indicó que debían hablar con la licenciada Pamela Domínguez y así lo hicieron; Víctor el esposo de Rosa es su intérprete y al comunicarse con la licenciada les dieron cita para el 12 de abril a las 8:00 am con un tal doctor Pacok.

El 12 de abril, acudieron puntualmente a la cita en el Central y ese día les negaron la entrada, esto por no tener la tarjeta del INSABI. Luego de discutir con enfermeros y guardias, Víctor explicó que se había hablado y concertado la cita, los dejaron entrar, el doctor Pacok los atendió y les dijo tras una brevísima revisión que. no había nada más que hacer.

Es por tal motivo que se solicita el apoyo de las instancias correspondientes a que atiendan la discriminación que sufre la mujer toda vez que indican en el despacho legal se violan sus derechos y en el hospital omiten sus funciones.