Denuncian en San Francisco de Conchos que empleados de CFE electrifican pozos con "moche"

Los productores de la zona centro sur del estado denunciaron que empleados de la CFE cobran para tender nuevas redes de distribución que no cuentan con el permiso necesario.

En la región productora de San Francisco de Conchos las fallas de energía eléctrica son constantes, lo que ocasiona que los cultivos no puedan ser regados a tiempo, incluso el pueblo se queda sin el suministro eléctrico.

Al exponer la problemática ante la Comisión Federal de Electricidad los productores recibieron la visita de algunos empleados quienes prometieron instalar postes y crucetas para evitar la suspensión del suministro.

A los productores se les explicó que tenían que pagar 70 mil pesos sólo para la compra del cable, más los gastos para la infraestructura necesaria.

Parral

Se denunció que la CFE está electrificando pozos con material de la CFE, pero a los productores les cobra. Ello en lugar de aligerar la carga se incrementa y sobrevienen los apagones ante el incremento en la demanda.

En la región de San Francisco de Conchos se les pidió a los productores un pago de 2 mil 500 pesos para la instalación de una línea de postes y crucetas, sin embargo, el cable deben de comprarlo porque la CFE no tiene en existencia.

Se les dijo que con ello se le daría más potencia a los ranchos y al pueblo, y se terminaría con la suspensión del suministro eléctrico, pero a la fecha no han instalado nada.

De acuerdo al registro que se tiene hay más de 5 mil pozos clandestinos, dado que el campo recibe un subsidio para la tarifa eléctrica.

Ante ello hicieron un llamado a las autoridades federales para que actúen en consecuencia.

A lo largo y ancho del estado se repite la historia, dado que la corrupción que existe en la CFE propicia la existencia de pozos ilegales, un mal del que se quejan los productores del estado.

Desde antaño, los productores han denunciado esta situación, ya que bastaba con tener recursos suficientes para pagar el monto requerido para una conexión ilegal.

La problemática inició en Ciudad Juárez, se extendió hacia Ahumada y luego a Aldama, poco a poco fue cundiendo hasta alcanzar a las grandes regiones productoras como es la centro sur y el noroeste.

Los pozos ilegales no sólo “chupan” la energía sino también el agua, al no tener una concesión vigente. En esta problemática no sólo se afectan los ilegales, sino también los legales, quienes terminan sin luz y sin la posibilidad de regar los cultivos.

A pesar de que se han realizado al menos seis mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para analizar la problemática de los pozos ilegales, los productores de la zona centro sur no tienen participación.

En estas mesas trabajan varias asociaciones como UCACSA, UNIPRO, UNIFRUT, El Barzón y Agrodinámica.

En la última sesión celebrada en abril se informó que la CFE había desconectado 37 pozos ilegales en Ascensión y se anunció mesas para Jiménez y Delicias.

Se estima que en el estado de Chihuahua hay alrededor de 5 mil pozos ilegales detectados.