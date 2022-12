Denuncian negligencia de la FGE en caso de joven desaparecido

Eddy Alexander Palma Velázquez, de 20 años de edad, desapareció el 9 de noviembre al norte de la ciudad, su madre Romana Velázquez pide ayuda de la ciudadanía debido a que las autoridades de la Fiscalía General del Estado no realizan las indagatorias.

El joven fue visto por última vez en la colonia Valle del Saúco, al norte de la ciudad. Su familia interpuso la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado. Alex, como le dicen de cariño en su hogar cumplió 20 años el pasado 22 de noviembre.

Romana Velázquez, madre del joven, denunció que no se hacen las diligencias necesarias para dar con el paradero. “El la fiscalía no dejan de decir que no hay nada relevante, ni pistas”.

Parral A más de un año sin rastro de Efraín Cervera, desaparecido en extrañas circunstancias

De la misma manera, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres señaló que sólo han realizado un recorrido, porque ni a rastreo llegó.

La desesperación se apodera de Romana quien afirma que solo quiere saber dónde se encuentra su hijo, ya que con los muchachos que se juntaba parece que se están escondiendo.

“No hay apoyo para localizar a nuestros hijos, fui a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dijeron que no pueden hacer nada, solo un escrito que puedo llevar al a fiscalía para que me enseñen la carpeta de investigación, pero yo no necesito un permiso para la carpeta, quiero resultados”.

La agente del ministerio público que lleva el caso no ha acudido a realizar las entrevistas a las personas que la familia ha señalado como amigos de Eddy. “Hay unos muchachitos que se juntaban mucho con mi hijo, pero desde que desapareció se han visto muy poco”.

Romana ha estado pegando pesquisas por toda la colonia y las colonias aledañas para ver si alguna persona tiene alguna información, pues incluso existe una recompensa para la persona que brinde información.

La mamá de Eddy se ha convertido en la buscadora, ella anda preguntando a los muchachos del barrio, incluso hay una persona que le dijo que a su hijo lo tenía una mujer, pero el joven no tenía novia.

Chihuahua Especialista colombiano se sumará a la investigación de 13 desaparecidos en Coyame

Luego a través de Messenger con un perfil de una mujer la contacta una persona para pedirle 5 ml pesos a cambio de información sobre el paradero de su hijo, y que 25 mil pesos más se los dé cuando ya lo haya recuperado. A pesar de que le informa a la FGE de la situación solo se limitan a decirle que se trata de una extorsión y no investigan.

“Lo único que quiero saber es si mi hijo está bien”.

Romana informó que su hijo tiene cicatrices en los brazos y lunares cerca de la boca. Incluso en uno de los brazos se marca con pluma una flor.

Su complexión es delgado, con un peso alrededor de 60 kilos. Tez trigueña, nariz recta y labios elevados.

Si usted tiene alguna información pueden marcar al 089 o al 911.

La familia agradece su colaboración.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!