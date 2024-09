Denuncian pacientes del ISSSTE falta de médicos de guardia el fin de semana

Inconformidades y molestias se generaron en el exterior de la sala de urgencias del Hospital Lázaro Cárdenas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por presuntas insuficiencias en la atención a las y los derechohabientes del sistema de salud pública, como la falta de médicos de guardia durante este fin de semana.

De acuerdo a algunas versiones que surgieron en el lugar, durante este sábado 28 y domingo 29, el área de Urgencias no contaba con un médico de guardia que diera servicio durante el día a las personas que acudían con alguna situación de salud, por lo que después de anotar sus nombres y afiliación al servicio médico, les notificaban que no había médico, y que se comunicarían con ellos para darles una atención posterior, esperando a que llegara el médico del turno de noche.

Lo anterior generó reacciones diversas entre los y las derechohabientes, e incluso, hubo quien llegó a las 6:00 de la tarde, pernoctó durante toda la noche del sábado, para amanecer la madrugada de este domingo 29 de septiembre, con malos tratos, atención a medias, o nula.

Una de las pacientes relató: “Estaban en el cierre, vomité varias veces, y era el cambio de turno a las 7:00 de la tarde, y no me atendían. Me tomaron signos a las 8:30 de la noche, y después me pasaron muy tarde. El doctor me mandó a hacer rayos X, laboratorios, y me pasaron al área de Encamados, pero no había nadie. Más de dos horas estuvieron deoquis los enfermeros. Después llegó un médico, que era un doctor muy inhumano, de apellido Cecilio. Me empezaron a hidratar, me pusieron Omeprazol, y no me volvieron a atender. Me dejaron una bandeja para que vomitara, bramaba del dolor, y no me hacían caso. Se fueron todos a cenar, alrededor de las 12:30 llegó el doctor, quien me dijo que salieron bien los estudios, y ahí me dejaron. Después, oí que pasaban unos médicos residentes, y ellos me atendieron. Después de nuevos estudios, me diagnosticaron con síndrome ulceroso e infección en vías urinarias. Me dejaron toda la noche y salí a las 7:30 de la mañana”, relató la persona sobre lo que describió como una pesadilla, pero que debe soportar, porque es el servicio médico con el que cuenta.

Algunos testigos, comentaron que el médico de guardia de fin de semana solo es uno, y no estaba disponible, por lo que no había atención. Durante este domingo, relataron que llegaron tres ambulancias con traslado de pacientes, dos de ellas, con fractura, de las cuales, una paciente presentaba una fractura de cadera y tobillo, quien fue sedada para poderla trasladar. Los residentes de ortopedia tuvieron que recibir a las personas con fractura, por la falta del médico de guardia. En el tercer caso, dijeron que incluso el director acudió a recibir al tercer paciente, de quien se desconoce el diagnóstico.

Hay un Código Morado, para tratar a pacientes de salud mental en crisis, sin embargo, ante la falta de médicos, también fue negada este tipo de atención.

Entre otras irregularidades, informaron que la caldera no sirve, para eso, están llevando una resistencia y una olla de agua, para dar baños de esponja a los y las pacientes, lo que va en decremento de la calidad de atención a la derechohabencia. Del área de hospitalizados de Medicina Interna y de Quirófanos, los aparatos de aire acondicionado no están en funcionamiento; y el cuarto frío donde deben guardar los alimentos, no sirve, y llevan un refrigerador de casa, para conservar la comida.

Entre los comentarios de personas que solicitaron reservar su identidad por temor a represalias, detallaron que de tres quirófanos, nada más funcionan dos, para todas las especialidades, lo que provoca un tiempo de espera muy largo; y si llega una urgencia, se tiene que reprogramar la cirugía, alargando más el tiempo que esperan los pacientes por su operación. Se menciona que no hay presupuesto para arreglarlo, y por ser procesos administrativos, necesitan la autorización desde la Ciudad de México.

También, señalaron que del sistema para agendar cita con médicos especialistas, se gestiona desde la Ciudad de México, y por ello se retrasa la atención a las personas que acuden a solicitar una cita para médicos especialistas, que se tarda de dos a tres meses, y lo máximo un año, como en el caso de Neurología, porque nada más hay un médico que atiende esta especialidad. En el caso de médicos otorrinolaringólogos, tarda hasta tres o cuatro meses.

Para finalizar, una persona del Departamento de Enfermería, relató que hay médicos que pagan honorarios por fuera del servicio, para asegurar que sean bien atendidos. Otros médicos cobran por fuera las consultas en servicio particular, y arreglan hacer las cirugías en instalaciones del ISSSTE, pero los obligan donde comprar el material quirúrgico, lo que sugiere que hay un convenio ilícito entre los médicos y los proveedores.