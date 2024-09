Denuncian padres de familia falta de alumbrado público en parque cerca del Cobach 1

Un grupo de padres de familia, denunció que el parque infantil, ubicado en la avenida Cuauhtémoc y Mirador, a un costado del Colegio de Bachilleres 1, está completamente a oscuras, esto ante la falta de alumbrado público, ya sea por alguna falla que presenta este sitio.

“Ricardo”, padre de familia que pidió mantener el anonimato por temor a que su hija tenga alguna represalia por hacer pública la denuncia, comentó que es común ver a los alumnos a la salida del turno vespertino, juntarse en dicho parque para vapear.

“Ya van varios días que el parque esta a oscuras y yo soy padre de familia y voy por mi hija en las tardes y siempre veo a los alumnos vapeando en el parque infantil”, citó el quejoso a El Heraldo de Chihuahua. Ante esto, destacó que en las tardes es más común toparse a los alumnos en la parte central del parque, compartiendo los vapeadores entre ellos.

“En las tardes después de las 7 ahí se juntan muchos, pues el parque está a oscuras, y según me comentó mi hija, en el mismo plantel venden; pero pues no me quiere decir quien es”, dijo “Ricardo”.

Cabe recordar que, hace apenas una semana, salió a la luz pública la denuncia anónima de que en el plantel uno del Colegio de Bachilleres, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, la venta de drogas al interior del mismo era una problemática, sin embargo, la Fiscalía Zona Centro informó que no contaban con denuncias formales interpuestas por este delito, por lo cual estarían implementando un programa de prevención.