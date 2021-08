Denuncian procesos fraudulentos por parte de Usicamm

Docentes exigen proceso justo en la asignación de plazas, ya que solo se ofertaron 74 plazas para el ciclo 2020-2021, cuando el ciclo pasado fueron más de 478 solo en preescolar.

Las docentes del nivel de preescolar acudieron a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para manifestar su inconformidad, ya que solo se ofertaron plazas en los municipios más lejanos, pero no en Chihuahua y Juárez que son los municipios más grandes donde se abre la mayor cantidad de plazas.

Denunciaron que están ocultando las plazas, ya que la justificación es que no hay plazas porque se cerraron varios centros escolares, pero a la fecha la Secretaría de Educación y Deporte no ha anunciado dicho cierre, pues las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 se cierran hasta el 10 de septiembre.

Pamela Ángel, docente afectada de Ciudad Juárez mencionó que son muy pocas las plazas que se liberaron para este ciclo, donde participaron 700 docentes y solo 402 obtuvieron un lugar en la lista de prelación.

En la misma circunstancia que las docentes de preescolar, se encuentran los de educación física, ayer a través de video llamada se entregó la plaza 74 y cerraron el proceso sin dar explicación al resto de los docentes.

De enero al 31 de mayo se liberan plazas debido a la jubilación de docentes y las plazas de nueva generación para el ciclo 2020-2021, y no puede ser que solo hayan sido 74 plazas.

Karina Ramos otra de las afectadas mencionó que en la lista de prelación había 20 personas en el número 0, cuando empezaron a denunciar la falta de transparencia por arte de magia desaparecieron esas 20 personas, sin embargo en los centros escolares, las directoras ya sabían que llegaban las maestras con plaza cuando aun no se daban.

Los afectados denunciaron que la Usicamm no está haciendo bien su trabajo en los diversos procesos que realiza, no solo en el ingreso, sino en el de promoción vertical para directivos ya que no se les ha tomado en cuenta el curso de habilidades directivas, aseguran que hay maestros con base a los que les han pisoteado sus derechos, porque les afecto en su puntaje y por ende en las listas de prelación.

Las docente han buscado hablar con la maestra Marisela Espinoza, quien no les brinda una respuesta, han enviado correos y no se los responden, de la misma manera llaman pero las dejan esperando o simplemente les cuelgan.

Las docentes de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Rosales ya están asesoradas por abogados, quienes les dijeron que en caso de que puedan comprobar el ocultamiento de plazas y su asignación a discreción el proceso deberá reponerse.