Denuncian que Cobach 2 está reteniendo certificados de egreso por presunta falta de pagos

El Colegio de Bachilleres de Chihuahua del plantel número 2 retuvo los certificados de estudios de al menos 40 alumnos egresados por presunta falta de pagos de inscripción o sociedad de alumnos, sin embargo, comentaron administrativos del Cobach que debido a candados administrativos que ya fueron retirados, se dificultó la entrega esta documentación en tiempo y forma, sin embargo, los padres de familia ya pueden recoger sus debidos certificados de sus hijos.

Gabriela Mendoza una de las madres de familia, comentó que desde el pasado agosto del presente año había pedido a la escuela el certificado de su hija, obteniendo la única respuesta de un supuesto adeudo de sociedad de padres, cuota que pagó desde el pasado 2020, por lo que no considera justo que se le estuviera cobrando de nuevo una vez que su hija ya egresó de la institución.

“Cuando iba a inscribir a mi hija al tercer semestre yo fui y lleve los comprobantes de que ya había hecho ese pago, le sacaron copa, que se veía borroso, y ellos se quedaron con los originales”, Mendoza también comentó que le pidió a la directora que le firmara una hoja que afirmaba el pago y la entrega de los recibos originales, los cuales guardo hasta que la niña egreso del bachillerato.

Gabriela afirma que el pasado martes 10 de octubre se encontraban al menos 40 padres de familia del turno vespertino, en espera de una resolución con la directora de la escuela, debido a que a muchos de ellos les están cobrando la inscripción completa para poder darles el certificado, “es un tema que debió tocarse antes de la graduación, no ahora que necesitamos esos papeles”.

El certificado de fin de estudios es parte de la papelería que piden en las universidades, Mendoza comentó que de no entregarlo, muchos de los niños iban a ser dados de baja de sus carreras, aún con la prórroga se encuentran con límite de tiempo en recibir dicho documento para que sus hijos sigan sus estudios.

Por lo anterior, el plantel abrió el candado administrativo que no les permitía entregar los certificados a los deudores de algún semestre o el pago a sociedad de padres de familia, para que los alumnos no se vieran perjudicados por una situación económica.

Mendoza señaló que para ella en realidad no era mucho problema porque de la sociedad de padres solo eran 130 pesos, sin embargo, habían muchos padres que presuntamente tenían el adeudo de la colegiatura completa de un semestre, el cual son poco más de 2 mil pesos.

“En parte es nuestra culpa por no haber guardado los recibos, pero no pensamos que los íbamos a necesitar, o por lo menos yo no lo creí”, comentó Gabriela, alegando que la escuela debería tener esos recibos guardados, dado a que tan solo el semestre pasado que los niños egresaron del plantel.

Las autoridades escolares tienen como meta que los estudiantes continúen con sus estudios, es por ello que con el tema de la educación gratuita es que tienen la flexibilidad de remover y liberar candados, cambiando la situación académica para que se adecue a la situación económica de los estudiantes.