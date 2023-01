Denuncian que falsos elementos de la GN y la Marina contactan a vendedores para robarlos

Personas que se hacen pasar por elementos de la Guardia Nacional, como de la Secretaría de Marina, están utilizando un nuevo esquema para robar a los vendedores de redes sociales (Marketplace), a quienes contactan en sus publicaciones y llaman comúnmente de ladas de Chihuahua (614) o de la Ciudad de México (55) para concretar las ventas.

Pero según lo explicado por algunos afectados y conforme a las denuncias interpuestas en la Fiscalía General del Estado, las personas (delincuentes) se interesan por los productos a la venta, acuerdan un lugar para la compra y luego de que exponen un pretexto, afirman que un Uber o Didi, pasara por el producto, mientras que el cliente se encarga de hacer trasferencia.

Los vendedores de las plataformas digitales, están siendo contactados por una persona que dice estar fuera de la ciudad y que por ese motivo enviarían a conductores de plataforma a recoger y que cuando se haga la entrega ellos hacen la trasferencia, pero esto no sucede o mandan recibos falsos para hacer creer que si se hizo la compra.

Cuando se retiran con los artículos, se bloquean los números y cuentas para que no vuelvan a ser contactados, y de acuerdo a las víctimas, uno de los puntos que más confianza les da a los usuarios, es que mencionan que son elementos de seguridad, pero al parecer se trata de perfiles falsos que hacen creer que son elementos de la Guardia Nacional o de la Marina.

Víctima número 1:

El domingo, mi hermana y yo fuimos víctimas de robo con extorsión, una mujer nos contactó para “comprarnos” una TV y la interesada le paso el número a su esposo para hacer la compra, y que según él trabaja en la Guardia Nacional, así que habló de un número con lada 55, después comenzamos a hablar por “WhatsApp” con lada 614.

Me dijo que la tele se la iba a llevar a Cuauhtémoc, y que iba a mandar un Didi o Uber para que le entregara la televisión, pero al no haberse reflejado el pago me negó a entregarla y nos empezó a extorsionar y asustar con supuestos comandos armados. Entregamos la tv con la esperanza que se reflejara el pago y nos dejara en paz, pero después comenzó a amenazarnos con nuestras vidas y el de nuestro papa y nos empezó a pedir dinero para los “muchachos” y fue cuando hablamos a la policía.

La denuncia ya está puesta en Fiscalía y pues ya no nos volvieron a molestar cuando ya no les contestamos.

Víctima Número 2:

Estaba vendiendo mi celular y me contactó una persona supuestamente de Cuauhtémoc, que estaba muy interesado por el equipo para dárselo a su esposa, nos pusimos de acuerdo para la entrega del equipo, sin embargo, me comentó que no podría acudir a Chihuahua, entonces dijo que enviaría a un Didi o Uber para que le entregara el equipo al lugar donde dijera.

Chihuahua

Me llamo el supuesto interesado en repetidas ocasiones, le dije un punto de entrega por supuesto público, llegó el conductor y le llamé al cliente para que realizara la trasferencia interbancaria, me envió un supuesto comprobante y la misma nunca llego.

Me bloqueó de todos los medios para no contactarlo, también les comentó que me dio confianza, pues me envió fotografías de su INE y que trabajaba en la Secretaría de Marina, eso me dio confianza, pero al final caí.

Víctima Número 3:

Mi hijo puso a la venta una consola y varias personas le preguntaron por el artículo, hasta que escuche que hablaba con alguien que parecía tener acento de otro lugar, le pedí a mi hijo que pusiera a la persona en altavoz y según el señor le dijo que era de la Guardia Nacional, que la consola la quería para su hijo de 12 años.

El interesado dijo que él no podría ir por la consola y que otra persona iría por ella, al tratar de hacer la compra el comprador le dijo que le haría trasferencia, a lo cual el vendedor se negó y a petición de su madre le solicitó que fuera en efectivo, pero luego de varios minutos el interesado decidió dejar de insistir y comentó que después se pondría en contacto pero jamás lo hizo.

Hasta el momento la autoridad sigue investigando cada uno de los hechos y estiman que más de seis personas han caído en este tipo de robos o posible extorsión, en un periodo menor a una semana.