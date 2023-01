Denuncian segundo despido injustificado de personal docente del Centro Se'Wá Dos de Octubre

Familias de niñas y niños del Centro Se'Wá Dos de Octubre, denunciaron un segundo despido injustificado de personal docente que ha trabajado en la formación artística de los niños que conforman las orquestas, ante lo cual piden la destitución de directivos.

En esta ocasión fue despedida la maestra de guitarra Paloma Campos, pero anteriormente, los mismos afectados dieron a conocer a este medio sobre un primer despido del maestro Víctor González, quien fue director de orquesta, y a quien según los afectados se le cesó de manera arbitraria pese a su desempeño, lo que originó que salieran a la luz presuntos ilícitos al interior del centro.

Ahora, la maestra Paloma Campos fue separada de su cargo, y de acuerdo a las familias afectadas esto ocurrió debido a que junto con otros docentes pidieron explicaciones sobre el despido del exdirector de orquesta, pues siempre se desempeñó de manera intachable.

"Las maestras recibieron una reacción pasivo-agresiva por parte de la coordinadora general Flor Nevárez, en la cual se les dijo cosas como que hasta para hablar se necesita inteligencia emocional, que si no sabían mejor no hablaran y que era información que no era de su incumbencia”, relajaron las familias que apoyan a la docente despedida.

Además, tras el periodo vacacional de diciembre, al volver a sus labores, los maestros recibieron un contrato por un mes, el cual, no tenia sellos ni firma por parte del contratante.

Dijeron que fueron " amenazados de que si no firmaban, no se les iba a pagar, y salieron vacantes de este mismo centro antes de ser los maestros despedidos".

Los padres de familia señalaron que dada la entrega y profesionalismo con el que los docentes han formado a sus hijas e hijos , consideran dicha acción una total falta de ética y profesionalismo "Seguramente lo que pretendía la coordinadora general Flor Nevárez y la coordinadora administrativa Jazmín Picasso, era que pasando el concierto del 25 de enero que presentan a los donantes, era correr a los maestros, una situación similar a lo que le hicieron al exdirector González.

Cabe señalar que de acuerdo a lo expuesto, las maestras se negaron a firmar el contrato que se les indicó por lo cual fueron víctimas de acoso laboral de de parte de la coordinadora general, la coordinadora administrativa y la encargada de comunicación Mónica Curiel.

También se supo que las maestras fueron citadas "una por una, utilizando un lenguaje agresivo, amenazando con cerrar el centro y mencionándoles una y otra vez que si no se adaptaban al sistema, se fueran". "Mónica Curiel llegó diciendo que iba en lugar de Marco Montañez el representante legal de Se´Wá, sin portar una carta poder, siendo esto totalmente ilegal", expusieron

La maestra Paloma Campos fue citada por capital humano, y de nueva cuenta sufrió acoso laboral de la encargada de este Devon Loya, por Flor Nevárez y Jazmín Picasso. Le prohibieron la entrada por negarse a trabajar en las condiciones antes citadas y hasta ahora maestros y directores de Se’ Wá tocando el futuro están bajo amenaza, pues "si dicen algo , serán despedidos".

A partir de ello, ha cuestionado el uso de los bienes, al encargado de recaudación de ç carpetas de rifas a los padres de familia de una asociación para niños de bajos recursos.

Paloma Campos es "una excelente maestra, por su desempeño y empatía con los alumnos y muy querida por la comunidad, siendo maestra de guitarra con más alumnos de todos los centros por más de un año y medio""Los padres de familia desconcertados hablaron con el representante legal Marco Montañez, y con las personas mencionadas anteriormente, siendo tratados con poco respeto y hasta ahora no han recibido explicaciones. De igual forma cuestionan el uso de recursos y donativos que obtienen de partes de asociaciones y particulares.

Ante esto, piden la renuncia de directivos pues lejos de ser un ejemplo de ese recinto de cultura, los consideran un lugar en el que se ha perdido el sentido de apoyo y formación de los niños.