Denuncian servicio de centro médico de la 2 de Octubre

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Decenas de usuarios del Centro de Salud del Gobierno del Estado, ubicado en el cruce de las calles Ópalo y 61ª de la colonia 2 de Octubre, extienden quejas por el servicio que les brindan en la clínica, a pesar del costo que tiene el servicio.

“No tenemos ni papel en los baños, y aun con el cobro de la consulta no nos dan el medicamento que necesitamos completo, no tienen surtida la farmacia o no sé por qué no atienden”, señaló uno de los quejosos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, explicaron que el cobro por consulta son $130 pesos por persona, y diariamente tienen un número considerable de pacientes, vecinos de la colonia antes mencionada.

En este sentido, dentro de la denuncia los vecinos indican que el personal del centro médico se escuda en que el gobierno no les probé de suficiente recurso, tanto en equipo de limpieza y medicamentos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua