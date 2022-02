Denuncian simulación en reunión del sindicato y director del Cobach

Docentes de los Colegios de Bachilleres, denunciaron que la reunión entre el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de los Colegios de Bachilleres del Estado de Chihuahua, el director de la institución y el secretario de Educación y Deporte, fue una simulación y lejos de obtener beneficios para los trabajadores, se firmaron acuerdos que no aportan al mejoramiento de la institución ni de sus empleados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los inconformes señalaron a El Heraldo de Chihuahua, que, en la reunión para revisar las condiciones laborales actuales, se omitió el debate de los puntos y en su lugar, se llegó sólo a realizar la firma de los acuerdos que ya habían realizado previamente en secreto y sin tomar en cuenta a los trabajadores.

El documento que contiene 14 acuerdos, en su mayoría son peticiones no concretas y que se quedaron en estatus de pendientes, fue firmado por Marco Licón, director General de los Colegios de Bachilleres, y por Bernardo Hernández, secretario General del STAACOBACH, y como testigo de honor, el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken.

Los docentes refieren que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión no fueron escuchados por el sindicalista, quien sólo acudió a firmar beneficios para la Dirección General de la institución, dejando de lado las peticiones de la plantilla laboral, incluso, en esta ocasión se firmó el acuerdo para que no hubiera ningún tipo de incremento salarial.

Chihuahua Denuncian apagón de 12 horas en la colonia Valle de la Madrid

Otro de los puntos que los maestros consideran fundamental, fue el tema de la basificación, el cual esperaban que quedara resuelto definitivamente durante esa reunión, pero el documento se firmó, aún y cuando ese asunto estaba señalado como una solicitud a revisar.

“No quisiéramos pensar que nuestro líder sindical, Bernardo Hernández, recibió dinero o algún incentivo para haber firmado ese documento sin consultar a los trabajadores, y aunque a la reunión fueron algunos delegados, ellos no estuvieron en la negociación, porque la hicieron en lo obscurito; ahora el sindicato no debatió, no exigió, ni pidió ningún beneficio para la base trabajadora, y sólo se limitó a dejar las cosas tal cual”, señaló uno de los quejosos, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias.

Agregaron que fue toda una simulación, a la cual arrastraron como testigo al secretario de Educación González Mocken, que le pidieron acudir a firmar aún y cuando esa figura no tiene relación con ese acuerdo.

Los maestros recordaron que, durante la anterior administración, aunque la directora Teresa Ortuño, era sumamente difícil, se prestaba al diálogo, al debate y al final se negociaban acuerdos para que todos se vieran beneficiados, pero con la llegada de Licón a la dirección de los COBACH, el sindicalista Bernardo Hernández, sólo se ha dedicado a facilitarle las negativas en favor de la plantilla laboral.