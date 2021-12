Denunciarán exfuncionarios priistas a Corral, Peniche y González

Los ex funcionarios de la administración del entonces gobernador, César Duarte Jáquez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, podrían interponer denuncias penales y demandas civiles, en contra del ex gobernador Javier Corral, el ex fiscal César Peniche, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, así como en contra de agentes del Ministerio Público y algunos jueces.

Así lo explicó el abogado Héctor Villasana, quien manifestó que durante los procesos en contra de los ex funcionarios Tarín y Villegas, se cometieron algunos excesos e irregularidades, por lo que ya se analiza el interponer las denuncias correspondientes, las cuales podrían alcanzar a los ya mencionados.

Subrayó que la Fiscalía General del Estado, fue dosificando las carpetas de investigación en contra de los ex funcionarios, con el puro objetivo de mantenerlos en prisión, aún y cuando los delitos por los que se les acusa, no ameritan prisión preventiva.

Asimismo, aseveró que, para tal efecto, se utilizaron “jueces de consigna”, quienes dictaban ordenes de aprehensión y órdenes de cateo, sin algún fundamento, afectando así, los derechos humanos de los acusados.

Villasana, resaltó que también durante la pasada administración que encabezaba Javier Corral, se inició con una estrategia mediática y de desprestigio, poniendo a Antonio Tarín y a Gerardo Villegas, ante los ojos de la sociedad, como unos delincuentes, esto sin si quiera haber recibido una sentencia.

“Ninguna de sus acusaciones, ni de sus carpetas, se han sostenido a través de una sentencia en donde algún juez haya determinado la responsabilidad de personas sentenciadas”, explicó el jurista que representa al recién liberado Antonio Tarín, y al aún preso, Gerardo Villegas, este último podría salir libre en las próximas semanas.