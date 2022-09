Denuncias vs Bienestar carecen de sustento y buscan desprestigiar la 4T: Carrera

Tras las denuncias ciudadanas en las que se dan a conocer presuntos actos de corrupción en programas sociales del gobierno federal, como alteración de notas, compras directas a particulares, o la no entrega de apoyos a adultos mayores, el diputado del grupo parlamentario de Morena, Benjamín Carrera Chávez consideró que se trata de denuncias sin sustento y obedecen más a un intento de desprestigio a la cuarta transformación.

“Yo he realizado recorridos en varios sectores de la entidad y los ciudadanos no me han dado a conocer una situación de esta naturaleza, por tal motivo considero que se trata de un intento de los adversarios de desprestigiar a la cuarta transformación”, abundó.

Añadió que ha estado presente en el momento en que se realiza la entrega de apoyos, además de estar en contacto directo con las personas, sin que se le haya dado a conocer una cuestión irregular.

Cuauhtémoc Empleados acusan de hostigamiento y violencia laboral a SNTS de Cuahtémoc

“A pesar de que se trata de una información inexacta, si existe inquietud, que se investigue, yo tengo la plena seguridad de que no va haber ningún problema”, aseguró el legislador del partido guinda.

Carrera Chávez manifestó que los adversarios han de estar inquietos del crecimiento del presidente, de sus niveles de popularidad, motivo por el cual mueve información inexacta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por tal motivo insistió en que se investigue para quitar dicha estrategia, ya que si existen pruebas que se presenten ante las instancias correspondientes para que no quede en puro dichos, concluyó.

Cabe mencionar que el ciudadano, Hugo Ruiz Esparza, dio a conocer la operación de una supuesta red de corrupción, para no entregar de forma íntegra los apoyos del Bienestar a los adultos mayores, quien aseguró que interpuso una denuncia formal ante las autoridades, señalando a Juan Carlos Loera y Ariadna Montiel como los líderes de esa red de corrupción, pues opera con la venia de ellos, e incluso ellos se ven beneficiados.