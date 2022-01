Departamento de Estado determinará envío de exgobernador: abogado

El abogado Juan Carlos Mendoza dio a conocer que el Departamento de Estado en Florida será la autoridad encargada de determinar cuándo y en qué condiciones envían al exgobernador César Horacio D.J. luego de que se autorizara su extradición por la juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer Louis.

A inicios de noviembre del 2021, la Juez Lauren F. Louis autorizó que el exgobernador César Horacio D.J. sea enviado a México para que responda por la investigación que se encuentra creada por las autoridades en Chihuahua, sin que al momento se estime una fecha o periodo para que llegue al país.

El representante y abogado en México del exgobernador, Juan Carlos Mendoza, señaló que de llegar al país sólo puede ser juzgado por una causa penal, que es la 3041/2019, y por los delitos que ahí se concentra, que es el peculado y la de asociación delictuosa, según resolvió la autoridad norteamericana.

Aunque desconoce el 100% del proceso y la estrategia que lleva la defensa en los Estados Unidos, dijo que se encuentran en constante comunicación, pero que hay detalles que sólo ellos pueden tratar o revelar sobre el proceso que enfrentan allá, por lo que él continúa en los temas que le toca en México.

“Se interpuso el habeas corpus, que es un recurso donde se señalaron algunos actos que no fueron apegados a la ley, esto bajo el criterio de los abogados, nosotros no tenemos elementos para pronunciarnos ni mucho menos, sólo compartimos algunos datos que nos dan, la presentaron para hacer ver que en la detención hubo elementos que no estuvieron apegados conforme a la ley”, señaló.

Recordó que la extradición que se presentó por las autoridades mexicanas se derivó de una solicitud del estado de Chihuahua, que inició con una denuncia que interpuso la Secretaría de Hacienda ante la Secretaría de la Función Pública, que a su vez turnó a la Fiscalía General del Estado.

En el mes de julio del 2020 fue detenido el exgobernador en la ciudad de Miami, luego de que autoridades en Florida lo ubicaron en el exterior de un negocio de autopartes, por lo que a la fecha no ha podido quedar en libertad y se ha mantenido encerrado en una de las prisiones de aquel país.