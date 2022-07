Deplora líder de Morena la compra de votos

Ante la gran cantidad de personas que afirman estar en las casillas por un “apoyo social”, el profesor Martín Chaparro señaló que siguen haciendo el llamado a “estamos invitando a que no se presten a que me compren su voto o lo coaccionen a través de los programas de Bienestar, eso nosotros no lo avalamos y lo deploramos, le decimos a la ciudadanía que necesitan ayudarnos a erradicar esta conducta”.

El líder no quiso compartir su voto, ya que dijo es secreto, por lo que pidió a los militantes de Morena no dejarse coaccionar.

Chihuahua Trasladan a votantes de consejeros estatales de Morena en camiones

Sobre los resultados de la jornada electoral mencionó que en los Distritos Electorales 1, 3, 4, 6 y 8 se tendrán al cierre de la jornada electoral, mientras que los distritos 2, 5, 7 y 9 se podrán conocer hasta mañana lunes.

El proceso concluye a las 17:00 horas, luego se realizará el escrutinio, por lo que se calcula que para las 20:00 horas empiecen a fluir los resultados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En la casilla ubicada en el Parque Fundadores Huerta Legarreta se cuenta con 9 mil boletas y en la del Teatro de los Héroes otras 9 mil, es decir en la capital si se agotan las boletas serían 18 mil votos, en Juárez serían 36 mil y en las cabeceras distritales ubicadas en Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Aldama, Guachochi, Bocoyna y Guadalupe y Calvo, se destinaron 3 mil boletas para cada una.