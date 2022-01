Deprimente situación en Pensiones Civiles del Estado

La situación de Pensiones Civiles del Estado es deprimente, pues hay un faltante de medicamentos, el servicio médico no se paga como debería y los derechohabientes tienen que hacer un gran esfuerzo para costear los tratamientos, en ello a muchos se les va la vida. Aunado a ello los especialistas que prestan sus servicios para la institución están renunciado debido a que les pagan una cantidad de 30 pesos por consulta.

Actualmente las instituciones y organismos afiliados a PCE adeudan 5,689’721,028.25 pesos, situación que mantiene un deprimente escenario para los derechohabientes.

La pandemia está latente y en muchos casos PCE no ha cubierto el tratamiento de los derechohabientes, como en el caso de la maestra Laurita Juárez, su esposo y su hija. La docente lamentablemente falleció.

A través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, decenas de maestros activos y jubilados han externado la pésima situación por la que atraviesa la institución, pues las recetas no se surten al cien por ciento.

Una de las derechohabientes detalló que a ella le surten cada quince días sus medicamentos, el 17 de enero le tocó ir a la farmacia y le dieron un vale para la Botica Central y al acudir le dijeron que no lo tenían, tampoco saben hasta cuándo tendrán. Por lo que tuvo que comprarlo al igual que el Losartán, que se usa para la hipertensión, pues para este medicamento ni siquiera le dieron vale. Son dos los medicamentos que debe comprar para controlar sus enfermedades.

Las quejas y lamentos son muy variados, pero todos coinciden en que sólo les prometieron una pronta solución, pero en realidad van de mal en peor. A los trabajadores, pensionados y jubilados les hacen las retenciones del servicio médico, pero ese recurso no se ve reflejado.

Con esta pandemia la situación se magnifica debido a que no se cuenta con los recursos para brindar atención a los enfermos. El caso más reciente es de la maestra Laura, docente de la Escuela Primaria Estatal Ignacio Camargo, donde la docente Lauritta Juárez Sánchez resultó contagiada de Covid, al igual que su esposo, quien es docente de la Primaria María de Jesús Bejarano, Abraham Pérez, y su hija. Ellos tuvieron que ser hospitalizados pero PCE no cubrió las atenciones, por lo que la comunidad escolar se organizó para recaudar fondos y apoyar con los gastos de hospitalización.

La maestra falleció y su esposo tuvo que pagar los servicios que recibieron, a lo que se suman los gastos de la maestra.

A LA ALZA LOS ADEUDOS

Los adeudos con PCE siguen creciendo, la maestra Beatriz Verduzco Gutiérrez informó que tan sólo en un mes la deuda creció un 21 por ciento.

Ella es una de las más activas derechohabientes que incluso ha interpuesto quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos por las omisiones en las que ha incurrido PCE.

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2021 el incremento fue de 1,190’245,526.01 pesos, situación porque en PCE existe carencia de medicamentos, espacio en hospitales, cirugías, estudios y demás servicios.

Estos adeudos además ocasionan el retraso en el pago de pensión a los derechohabientes, aunado a que no se pagó el aguinaldo en los primeros días de diciembre, sino que se les pagó la mitad a mediados de diciembre y la otra mitad el 15 de enero, los últimos en recibirlo son los cuentahabientes de Bancomer.

Respecto al aguinaldo, en el mes de julio de 2021 el congreso estatal se declaró incompetente para reformar la Ley de PCE y atender la propuesta de la CEDH para fijar la fecha de pago de gratificación anual a jubilados y pensionados. Ahora se vuelven a vivir las consecuencias de dicha omisión, por lo que se está recabando información para interponer de nuevo otras quejas.

Al término de la administración anterior en el mes de septiembre los adeudos eran por el orden de 4,348’979,326.23 pesos, para diciembre es de 5,689’721,028.25.

La maestra Betty resaltó que los derechohabientes de PCE son quienes pagan las consecuencias del mal ejercicio de los servidores públicos, quienes desvían los recursos que deben entregar a PCE.

ESPECIALISTAS RENUNCIAN

Algunos especialistas dejaron de prestar su servicio a Pensiones Civiles del Estado debido a que una consulta particular se cotiza entre 800 y mil pesos, pero sólo les querían pagar 30 pesos.

La doctora Greta Reyes, especialista en reumatología, informó a sus pacientes de Pensiones Civiles del Estado su separación de la institución al considerar una burla el pago que pretendían hacerle.

“A partir de hoy dejó de trabajar en la institución, ya que no llegamos a una negociación y no acepté que me siguieran pagando 30 pesos por consulta”, fue el aviso para sus pacientes.

La doctora deseó a sus pacientes que pronto puedan tener una cita con el nuevo especialista que PCE decida contratar.

Como ella, muchos especialistas han decidido no continuar prestando su servicio a la institución, ya que en muchas ocasiones tardan en pagarles los honorarios.