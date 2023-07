Desacato de alcaldesa de NCG nombrar a jefe policiaco: De la Peña

El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, consideró como un desacato, el que la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos, nombrara de forma directa a un mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues explicó que son los integrantes del Cabildo, quienes aprueban o no este nombramiento.

“Creo que todos sabemos, que en este país, el desconocimiento de la ley, no exime su cumplimiento, más que una omisión administrativa, esto es un desacato a lo que indica la legislación estatal, habrá que ver el alcance que tiene el error administrativo” comentó el Secretario General de Gobierno.

Dijo que de momento se encuentra enterado sobre la decisión que tomó el Cabildo de Nuevo Casas Grandes, sobre renunciar a su facultad de votar por el nuevo Director de la Policía Municipal de ese municipio y en su lugar envió la terna para que sean los diputados en el Congreso del Estado, quienes aprueben o no este nombramiento.

El Secretario General de Gobierno dijo que enviar una terna al Congreso del Estado, es un supuesto legal válido, por lo que esperaran lo que suceda en el Congreso, “el no avalar o no el nombramiento no se encuentra en las facultades del gobierno, efectivamente hay dos formas de nombrar un titular de seguridad, que es el Ayuntamiento o que el mismo renuncie y la envié al Congreso del Estado”.

“No sé si abona o no, es un ingrediente más que puede ser tomado para tomar una decisión como esta” dijo Santiago de la Peña, sobre la posibilidad de desaparecer los poderes dentro del Municipio antes mencionado, que ya había sido compartido por el propio Congreso como la Gobernadora María Eugenia Campos.

Tras las investigaciones y despidos de agentes municipales en Nuevo Casas Grandes, el pasado 19 de julio, realizó el nombramiento de Edgardo Quiroz Castañeda como nuevo titular de Seguridad Pública del municipio, quien fue nombrado por la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos Delgado, sin la aprobación del Ayuntamiento y quien fue nombrado de forma directa.

El nombramiento tuvo lugar en una reunión privada, en presencia de la secretaria del Ayuntamiento, Nayelly Suárez, y la Subdirectora de la corporación, para iniciar con la reestructura de esta corporación.

En la transmisión difundida por la Presidencia Municipal a través de las redes sociales, no estuvieron presentes los regidores ni los representantes de la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

De igual forma, Edgar Quiroz, quien sería el próximo Director de Nuevo Casas Grandes, era elemento de Casas Grandes, quien pasó a esta corporación con este nombramiento que realizó la Presidencia Municipal y quien continuará con las labores de seguridad que han iniciado en la zona noroeste del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que tras haber realizado el cambio de municipio, se le aseguró el arma de fuego que portaba Edgardo Quiroz, así como su porte de arma para que no fueran utilizados por personas ajenas a esta corporación.