Desaparición de migrantes debe atenderse por los tres niveles de gobierno

La problemática de la desaparición de migrantes en diferentes puntos del estado de Chihuahua, debe tratarse de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno, pues aunque es un tema que compete a la federación, la flagrancia y algunos delitos cometidos sobre ese mismo problema, abarcan la responsabilidad de las autoridades locales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así coincidieron los diputados Gustavo de la Rosa Hickerson y Oscar Castrejón, quienes presiden las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como la de Seguridad Pública y Protección Civil, respectivamente.





Óscar Castrejón. Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua





En este sentido De la Rosa Hickerson, hizo énfasis en que la gobernadora María Eugenia Campos, el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera y el presidente municipal Marco Bonilla, deben dejar de lado los colores partidistas y coordinarse para atender el problema, pues subrayó que la desaparición y el tráfico de personas migrantes, ya no es sólo una situación de la frontera, sino que se ha expandido a Chihuahua capital y otros municipios aledaños.

“En posición como diputado, se me ha informado de algunos casos concretos, de hallazgos de casas de seguridad en donde mantenían privados de la libertad a grupos de migrantes; los vecinos de esos lugares, abrieron las puertas y liberaron a los migrantes, al llegar los elementos policiales, recibieron declaraciones muy graves, como el caso de extorsión, secuestro y cosas similares”, dijo el legislador.

Calificó como una situación muy alarmante, porque se advierte que el problema se ha actualizado en el estado de Chihuahua y se ha expandido, motivo por el cual ya se emitió un exhorto para que los tres órdenes de gobierno, conozcan la magnitud de la problemática.

Asimismo el diputado local Oscar Castrejón, quien preside la Comisión de Seguridad y Protección Civil, comentó que a esa área legislativa no le han girado ningún asunto relacionado con la desaparición de migrantes.

Añadió que su responsabilidad como legislador, es atender las problemáticas, y aseguró que estará en toda la disposición de atender y colaborar con las esferas de gobierno para brindar seguridad a los ciudadanos y a todas las personas que pasen por esta entidad.

Por su parte la diputada federal Daniela Álvarez, expresó que es preocupante que el presidente López Obrador, diga que desconoce la problemática de la desaparición de migrantes en el estado de Chihuahua, pues señaló que eso significa que no tienen identificado el problema y por ende, no se trabaja en solucionar la problemática.

“Es alarmante saber que el presidente no tiene conocimiento del problema, porque para poder enfrentarlo y resolverlo, es necesario primero visibilizarlo, y si no se visualizan, en consecuencia, no se atienden”, dijo la panista.

Agregó que desde la Cámara de Diputados, se buscará coordinar esfuerzos con diferentes entes públicos que puedan identificar el problema y aportar y proponer soluciones.

Daniela Álvarez, señaló que pondrá sobre la mesa el tema, una vez que sea instalada la Comisión de Asuntos Fronterizos, para que se llamen a trabajar a los funcionarios involucrados con el tema y se comiencen a buscar las acciones para dar una solución.