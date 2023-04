Descarta Santiago de la Peña molestia entre gobierno estatal y federal por expresiones de AMLO

El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, descartó que exista molestia alguna por parte de la administración estatal tras la expresión del presidente a una mujer a la que le infirió “se me hace que te mandó Maru, mi amor”.

En ese mismo sentido, el funcionario dijo no tener comentarios al respecto, más allá de referir que será cada persona que escuche lo dicho por el presidente la encargada de juzgar esas aseveraciones.

“La expresión ahí está, que lo juzgue quien lo haya escuchado y nosotros en el Gobierno del Estado seguimos trabajando por los chihuahuenses que es nuestra prioridad en todo momento”, manifestó De la Peña.

También, el secretario dijo desconocer la agenda que tuvo el presidente la semana pasada cuando visitó Ciudad Juárez, esto ante la pregunta expresa de si la aparición de AMLO a la frontera abonó en cuanto a la problemática con los ahora 40 migrantes muertos en las instalaciones del INM.

“Desconozco la agenda, tengo noticia de que hubo una reunión de carácter interno de aquellas personas que trabajan en el Banco del Bienestar, yo creo que la reunión debe haber sido provechosa para ellos”, señaló el secretario general de gobierno.

Cabe resaltar que la visita del presidente tuvo lugar durante el pasado viernes y generó expectativa ante la crisis con los migrantes que perdieron la vida en un centro de detención.

Luego de un evento en el gimnasio del COBACH en Ciudad Juárez, el presidente de la república salió a bordo de una camioneta. Ahí lo esperaba un contingente de personas y entre ellos una mujer que pedía justicia en el caso de los migrantes.

-No haga lo de los Estados Unidos- le dice la mujer al presidente a lo que este le revira qué -no somos iguales-, por lo que la mujer procede a decirle algunas cosas que no es posible discernir.

El presidente le reclama a la mujer que no sea provocadora y esta responde que si él no era provocador cuando defendía la justicia. López Obrador finaliza la conversación mientras sale en camioneta y antes le dice a la mujer -se me hace que te mandó Maru, mi amor.