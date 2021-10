Descartan que desaparecidos de Coyame estén en grupo de personas rescatadas

Familiares de personas desaparecidas entre los meses de marzo y septiembre de 2021 solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua información sobre el hallazgo de 53 personas en el municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua, para confirmar si se trata de sus seres queridos.

Así lo informaron a esta casa editora algunas personas que previamente habían solicitado la publicación de pesquisas para determinar la ubicación de sus familiares, luego de perder comunicación con ellos y el rastro durante su travesía hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, refirieron que personal de Fiscalía les comunicó que por el momento se están realizando los trámites correspondientes a la investigación, por lo que sería hasta la siguiente semana, a partir del lunes, cuando estarían en condiciones de brindarles más información.

De manera extraoficial, algunos de ellos tuvieron contacto con fuentes no reveladas, quienes les detallaron que no correspondía a los perfiles de personas que se encuentran en situación de desaparecidas o extraviadas; por lo que probablemente se trate de otro grupo que no está relacionado con las desapariciones de migrantes de los meses marzo y septiembre de este año.

Para finalizar, las personas con familiares en calidad de desaparecidos anticiparon que continuarán atentos a la información que genere la dependencia, para confirmar si se trata de las personas que buscan o no.