Desconoce comunidad de la Facultad de Derecho a planilla "Identidad" como ganadora

La comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua se pronunció en contra del proceso electoral que se llevó a cabo el viernes pasado para renovar la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, y desconoció a la planilla ganadora, denominada Identidad, encabezada por el estudiante Emilio Avilez.

Por su parte, el Director de la Facultad, Luis Rivera Campos, informó que la única autoridad facultada para suspender un proceso electoral es el Instituto Estatal Electoral (IEE)y que la suspensión que el Consejo Universitario votó resulta improcedente, toda vez que dicho organismo no está capacitado para tomar dicha decisión, por lo que las votaciones se realizaron con normalidad y la jornada culminó a las 7 de la tarde, para luego anunciar a la planilla denominada “Identidad”, como la ganadora de la elección.

Sin embargo, alumnos de la Facultad se dijeron molestos por la situación y por la falta de respeto al alumnado por parte de los directivos, así como por las irregularidades en las que surgió el proceso, pues la convocatoria surgió de la Dirección misma y no de la Sociedad de Alumnos, no se publicó en redes sociales y ningún otro candidato, aparte de Emilio Avilez, acudió al debate, precisamente porque el alumnado desconoce el proceso.

En cambio, el Director Rivera Campos indica que la impugnación presentada ante el Consejo Universitario es improcedente, toda vez que la interpusieron las Consejeras Universitarias de la Facultad y como tales, no pueden participar en los procesos electorales de la Unidad Académica.

“Soy respetuoso de la autoridad electoral y del Consejo Universitario; sin embargo, el Consejo no pudo notificar al IEE de la suspensión del proceso, dado que no tiene dicha facultad. El proceso electoral fue equitativo para las 7 planillas registradas y todas fueron votadas. Fue un ejercicio respaldado por la autoridad electoral y los resultados se entregaron ante la notaria pública Rosalinda Ramos, titular de la Notaría No. 3”, aseveró el directivo.

Hay que recordar que el alumnado de la Facultad manifestó inconformidad por el origen de la convocatoria para renovar la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, puesto que fue emitida por la Dirección de la Unidad Académica mencionada y no por el mismo alumnado, como tradicionalmente se acostumbra.

Fue así que se presentó una impugnación ante el Consejo Universitario por las Consejeras Universitarias Ana Victoria Bailón Solís y Daniela Aguilar; en Sesión de dicho organismo, por voto mayoritario se envió a la Comisión de Honor y Justicia, así como por instrucción del Rector Jesús Villalobos Jión; el Rector aclaró que el IEE solo había sido una instancia de apoyo y que la verdadera y máxima autoridad en los asuntos de la comunidad universitaria es el Consejo Universitario, por lo que se suspendió provisional e indefinidamente el proceso electoral.

A pesar de las decisiones del Consejo Universitario, la Facultad de Derecho continuó el proceso de votación con normalidad, hasta finalizar la jornada, a las 7 de la tarde del viernes, cuando se publicaron los resultados de la votación, en los que se declara como ganadora a la planilla “Identidad”.

No obstante, los alumnos de la Facultad desconocen el proceso y dijeron que esperarán al próximo semestre para convocar nuevamente a una elección, pero esta vez el proceso lo encabezarán las y los alumnos.