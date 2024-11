Desde el 2023, DIF Municipal ha atendido a 4 mil 600 menores de edad con “La calle no es tu lugar”

A fin de poder ser un apoyo para las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón pasan más tiempo en las calles de la ciudad en lugar de en instituciones formativas, el DIF Municipal cuenta con un programa denominado “La calle no es tu lugar”, el cual, desde su implementación en el 2022 ha logrado intervenir a 4 mil 600 menores de edad, a quienes ayudaron a tener una mejor vida fuera de los peligros de la calle.

La presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas Maldonado indicó que para poder identificar a las niñas, niños y adolescentes que pasan más tiempo recorriendo las calles de la ciudad en solitario que, incluso en sus propias casas, tienen dos brigadas que a base de recorridos localizan a estos menores para ser intervenidos.

Estas intervenciones consisten en llevar a los menores a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes son retirados de la calle y se busca brindar una mejor vida al menor.

“Nosotros hacemos el traslado a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, porque un menor de edad no puede estar este solo y nos hemos encontrado con niños de 8 años cuidando al hermanito de 3 años, entonces ahí sí se vuelve una situación de mucho peligro para los niños y ahí sí, los retiramos”, explicó Olivas.

Por otro lado, la estrategia cambia cuando el menor está acompañado de un adulto, dado a que es a los cuidados a quienes se les da una charla sobre los peligros a los que se expone a los niños al estar en las calles y se brinda apoyo en asistencia, social o alimentaria dentro del DIF Municipal.

No obstante, la presidenta del DIF Municipal reconoce que muchas de las situaciones se tratan de situaciones en las que, son los mismos cuidadores los que usan a sus hijos como un medio para conseguir apoyo monetario en las calles de la ciudad, por lo que, se niegan a recibir apoyo.

Karina Olivas expresó sentirse orgullosa de este programa, dado a que más que un proyecto es un reto personal que se puso al detectar la cantidad de niños que se encontraban en las calles, por lo que, planteó “Las calles no es su lugar” para que el derecho a la vida de las y los niños y adolescentes fuera respetada.

Sin embargo, no fue implementado como tal hasta el 2022 cuando una menor de edad fue atropellada en las calles justamente por pedir dinero en cruceros entre otras labores, la niña falleció debido a las heridas, y fue cuando definitivamente se esforzó para implementar este programa en la capital.

De esta forma y con el acompañamiento del DIF Estatal lograron comenzar con las intervenciones, brindando desde hogar temporal a las y los menores vulnerables, becas para guarderías y escuelas para que los padres tuvieran donde dejar a sus hijos e hijas mientras trabajaban, teniendo la seguridad que estaban fuera de las calles.

“Al principio no teníamos ni idea de que nos íbamos a topar, porque no conocíamos las situaciones de cada familia, porque cada familia en particular tiene situaciones diferentes”, explicó la presidenta el DIF Municipal, Karina Olivas, que hay casos en donde los niños que encuentran las brigadas son migrantes.

Debido a que, realmente no pueden tener mayor actuación ante la situación de las personas en movimiento, manejan este tema con acompañamiento y los canalizan a lugares en donde realmente reciban un apoyo, como el DIF Estatal y albergues donde pueden tener a la familia migrante mientras retoman su viaje, protegiendo a los niños.

Así, Olivas indicó que desde su dependencia puede contribuir a que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean visibilizados y tomados en cuenta, permitiendo que tengan un mejor desarrollo y una vida óptima.

Más de 7 mil abrigos para invierno es la meta que el DIF Municipal quiere recolectar

Bajo el mismo fin de brindar a las niñas, niños y adolescentes una vida más acogedora en donde puedan crecer adecuadamente, el DIF Municipal comenzó el programa “Abrigos que abrazan”, el cual tiene como meta para este año recolectar más de 7 mil 500 abrigos, dado a que este es el número que consiguieron durante el 2023 y quiere lograr sobrepasar esta cifra.

Este programa arrancó durante la semana pasada sobre todo con los colaboradores y titulares de las dependencias del Gobierno Municipal, quienes han estado realizando donativos para la compra de las chamarras para las edades de 1 a 16 años.

“Los directores y los colaboradores del municipio son los que en su mayoría realizan este donativo de chamarras, entonces lo que hacemos nosotros, es un pedido de todas las dependencias donde ellos aportan económicamente y ya a nosotros nos sale más barato conseguir las chamarras”, explicó la presidenta del DIF.

Asimismo, Olivas Maldonado dio a conocer que ya se están recibiendo también los donativos por parte de la ciudadanía en los 48 Centros Comunitarios y Cedefam dentro de la ciudad capital, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Agregó que en varios centros les estuvieron preguntando por el inicio de este programa, demostrando que tienen una gran aceptación por parte de la ciudadanía, resaltando lo importante que es la participación ciudadana para llevar el apoyo a todas las personas que más lo necesitan.

Lo anterior, ya que estos abrigos son llevados a la zona rural, a los cinco seccionales de la región y a los asentamientos indígenas. Además, una parte de las chamarras se guardan en las instalaciones del DIF Municipal, donde las familias que piden asistencia social ya saben que pueden encontrar abrigos que les ayude a soportar el frío durante esta temporada invernal.

Karina Olivas resaltó que, durante la primera edición de este programa, recibieron 11 mil chamarras, “el primer año nos novatearon, porque muchas prendas que venían en mal estado venían sucias y me contaminaban de nuevo”, explicó.

Es por lo anterior que, la edición de este año se pidió que todos los abrigos sean nuevos para las y los niños que reciban una chamarra, sea de la mejor calidad, dignificando su situación y demostrando que se lo merecen.

Cabe resaltar que, como apoyo durante la temporada, el DIF Municipal, la Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevan a cabo un jornada de albergues temporales, estando actualmente dos abiertos, uno de ellos al sur y otro al norte, para brindar un lugar cálido a las personas vulnerables donde pernoctar.

La capacidad del Centro Comunitario Mármol II, al sur de la ciudad, tiene la capacidad de albergar a 120 personas y en el Tricentenario al norte, puede tener a 70 refugiados, a pesar de nunca haber tenido los centros al máximo, Karina espera que este año logren brindar el apoyo a cuantas personas lo requieran.