Desde gorditas hasta sotol: Presenta chef Rosa Morales platillos elaborados a base de frijol

Rosa María Morales Martínez, chef del Sistema Producto Frijol de Chihuahua, presentó una gran variedad de formas para preparar el frijol desde un falafel, crema de sotol con frijol, gorditas hechas de masa de frijol, horchata de frijol, tofu de frijol, ceviche de frijol y tamales.

La chef explicó que si a un niño le das de comer frijoles con una limonada absorbe el hierro necesario para su buen desarrollo, dado que el hierro se absorbe con un cítrico. Los adultos requieren nueve aminoácidos, el frijol combinado con arroz tiene 9 aminoácidos.

Te puede interesar: Sequía afecta 500 hectáreas de maíz y sorgo en Balleza; piden declarar zona de desastre

Foto: Venessa Rivas / El Heraldo de Chihuahua

La chef, a través de La Cocina de Rosy, promueve el consumo de frijol a través de la preparación de platos atractivos, fáciles de preparar y sobre todo económicos.

El frijol fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades cardiovasculares, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y de insulina, además de que es anticancerígeno. Es una fuente ideal de proteína, contiene hierro, minerales y antioxidantes, carbohidratos de absorción lenta, tiamina, riboflavina y niacina, aporta magnesio, potasio, zinc, calcio y fósforo.

Foto: Venessa Rivas / El Heraldo de Chihuahua

La degustación inició con un humus de frijol que regularmente se prepara con garbanzo, pero el de frijol resultó sorprendente. Le siguió el falafel que se prepara con frijol crudo procesado, “No le pide nada a un nugget y con 30 pesos puedes hacer una gran cantidad”.

Rosy destacó que trabajar el frijol es muy sencillo, por ejemplo para el falafel se remoja el frijol en agua de un día para otro. Una vez que lo hayas remojado se licua y se le agrega cilantro, perejil, orégano y las especias que prefieran. Se hace una masa y como si fuera un churro se va friendo en aceite bien caliente.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La chef destacó que es necesario promover este tipo de recetas para que la gente que no tiene acceso a carne o pollo puede comer algo nutritivo. “Un apostolado de la comida es compartir con el que no tiene, por lo que he ofrecido enseñarle a las personas a cocinar”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Dijo que está dispuesta a participar en una jornada educativa para la población en general para que aprendan a cocinar con los productos locales, principalmente frijol.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El tofu de frijol es una opción bastante gourmet, el frijol reemplaza a un queso que cuesta alrededor de 200 pesos, pero con el frijol se gastan alrededor de 20 pesos.

Chihuahua Se agrava sequía en Chihuahua: Sólo el municipio de Guachochi mejoró de severa a moderada

La chef además de usar el frijol también hace uso de los productos locales como son la carne seca y el sotol. Las gorditas elaboradas con masa de frijol no podían faltar, ella decidió rellenarlas con cochinita.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La Cocina de Rosy se encuentra en la Plaza Los Andes en la avenida Politécnico Nacional donde está dedicada a la preparación de comida saludable.