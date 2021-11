Desfondó a Aras la salida masiva de capitales

De septiembre a la fecha, muchos inversionistas de Aras Investment Business Group retiraron su capital, lo que desestabilizó la cartera y desfondó los recursos de la empresa chihuahuense para solventar los pagos anticipados, pues los clientes se habían comprometido a un plazo fijo, pero ante rumores y alertas de boca en boca exigieron la devolución de su dinero.

Esa es la explicación que los ejecutivos han proporcionado a los clientes que desfilan por las oficinas del corporativo, quienes temen el cierre definitivo y que después no haya a quién reclamar su dinero, al menos lo invertido.

El Heraldo de Chihuahua tuvo acceso a la grabación de una usuaria con un empleado del grupo, quien refirió que “el 85% de los socios se había salido”, lo que generó la falta de liquidez y que por ello se instaba a reinvertir para que en un tiempo estimado de unos seis meses, dispersar los rendimientos ofrecidos y, en su caso, la restitución del capital.

Según el ejecutivo, “uno de los factores que ha generado retraso de pagos son las restricciones que los bancos pusieron a la dispersión del capital, el cual limitaron a 500 mil pesos diarios, por lo que la empresa requiere de un número mayor de flujo”.

Además de esta restricción que comenzó a demorar los pagos entre septiembre y octubre, se destaca una campaña de desprestigio en algunos medios de comunicación, lo que causó que en cascada los socios quisieran retirar su inversión de un momento a otro en la ciudad de Chihuahua.

“Esto vino a retrasar el pago de dividendos, pues hubo gente que se alarmó y comenzaron a retirar, la empresa ha tenido un promedio de retiro mensual del 15% y en estos dos meses se elevó a 85%, es un muy alto el retiro de capital y viene a afectar a la empresa”, establece el encargado de cuentas en el audio grabado por la clienta.

En el portal oficial de Aras Investment Business Group se informa que el corporativo cuenta con 18 mil socios activos que tienen una tasa de reinversión del 90%, la cual –al menos en la ciudad de Chihuahua- se modificó considerablemente con los retiros masivos.

La Morita aún no se reactiva

La salida masiva de inversionistas no parece ser el único problema de Aras, sino la suspensión de operaciones de la compañía minera, que avala las inversiones con la extracción de oro y plata.

De acuerdo con trabajadores de Aras Mining, La Morita, ubicada en el municipio de Ascensión, cerró en septiembre pasado y a ellos les dijeron que se les hablaría cuando se reactivara, por lo que quedaron de pagarles su liquidación, lo cual no ha sucedido.

Los empleados que se comunicaron a esta casa editora detallaron que “estábamos laborando y llegó personal de seguridad privada a resguardar la unidad minera, pidiéndonos desalojar inmediatamente las instalaciones, argumentando que la mina sería cerrada por falta de capital”.

Indicaron que, posteriormente, “con el representante legal, que se llama Alejandro Rodríguez, se llegó a un acuerdo para liquidar al personal de Aras Mining, pero nos han dado largas y hasta la fecha no nos han pagado”.

Aunque los trabajadores refirieron que acudirían a las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, hasta ahora no se ha registrado conflicto alguno ni en Chihuahua capital ni en Ciudad Juárez.

Como este bien es el que garantizará las inversiones, según lo expuesto el jueves pasado por el representante jurídico de la empresa, Jorge Emilio Hernández Mata, ya están en trámites para reactivar La Morita.

De los bienes y la garantía…

En el Registro Público de Comercio se cuenta con la inscripción de Aras Investment Business Group con fecha del 8 de noviembre de 2019 y a la fecha, en el Registro Público de la Propiedad se tiene registro de 74 propiedades vinculadas con el grupo, con un valor superior a los 480 millones de pesos.

Varios de los socios de la empresa que invirtieron entre 10 mil hasta más del millón de pesos se encuentran inconformes porque a pesar de que se venció el contrato, no les permiten retirar el dinero y en cambio les piden reinvertir el capital de 3 a 6 meses para normalizar la situación de la empresa.

Sin embargo, sólo la minera está vinculada como garantía de las inversiones, acorde con lo expuesto por el abogado que representa a Aras.

De hecho, 17 razones sociales están ligadas al corporativo en el estado. Después de constituirse Aras Investment Business Group SAPI de CV en Chihuahua por Armando Gutiérrez Rosas, Óscar Gonzalo Hernández Montano, Diana Ivonne Cantú Pérez, Andrea Rocío Estrada Caldera, José Alejando Rodríguez Salcido y Sergio Armando Guzmán Cordero, se crearon las demás.

Dentro de las razones sociales conformadas, destaca la de Inversiones Fomex SAPI de CV, fundada en 2018, y que cambió su nombre a Aras Business Class en junio de 2020, a nombre de Ezequiel Joaquín Quiroz, Juan Pablo Sánchez y Erik Reynaldo González, acorde con lo estipulado en el acta constitutiva de esa empresa.

En el Registro Público de Comercio también se encuentran otras identificadas como Grupo Ams Aras Mining Scans SAPI de CV y Aras Mining Working Depp, constituidas por Jorge Rosas, Pedro Fernando Márquez y Luis Alberto Ramírez, el 31 de marzo de 2021.

Otras de las razones sociales que se encuentran inscritas a nombre de Aras son: G3 Corporativo Aras SAPI de CV, dada de alta en mayo de 2021, por Lorena Ivette Perales Leyva, Perla Judith Olivas, Yaritzia Morales y Mayra Patricia Rivera, que fue creada para planear todo lo relativo con el apoyo a emprendedores, así como medianas y pequeñas empresas a través de la aportación proinversión o proyectos de inversión y otorgar liquidez financiera para negocios físicos o morales.

Entre las razones sociales se encuentran algunas que están “especializadas” en temas de minería, entretenimiento, bienes raíces, joyería y la mayoría son sociedades anónimas de promotora de inversión de capital variable, según los registros de cada una de las actas de constitución de las mismas.

Casi el 90% de las empresas fueron creadas entre enero y mayo de 2021, por lo cual sólo algunas fueron constituidas y algunas cuentan con otros acuerdos, cambios de funciones de los propietarios, pero todas están inscritas con diferentes nombres y personas que integran esas empresas.

Lagunas legales atan de manos a Fiscalías

Ante la complejidad de demostrar cuándo una empresa o persona comete el delito de fraude, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, puntualizó que en el caso de Aras Investment Business Group se reducen los elementos para iniciar un proceso penal y más bien tendría que tratarse como un incumplimiento de contrato, lo cual debería resolverse por la vía civil.

“Se analizará exhaustivamente si hay delito, ya que muchos recibieron remuneración e intereses, pero si llega un momento en que la empresa quiebra y ya no tiene, el enfoque es el daño patrimonial a sus clientes”.

Aparentemente –agregó- pudiéramos advertir que comprobar un desfalco realizado a propósito o que el cliente ignorara el riesgo de inversión son elementos difíciles de demostrar, “sin embargo, vamos a checar cada uno de los casos y si hay alguno de posible ignorancia indeterminada o algo más, ya se revisaría”.

Jiménez Holguín refirió que existen muchos negocios y mecanismos en los cuales se engaña a las personas, ya que mediante información falsa se provoca que una persona entregue dinero, como en algunos esquemas piramidales, “flor de loto” y otros más en los cuales, aún así, los responsables no pueden ser procesados de forma penal, por una serie de lagunas existentes en la ley.

“Hay ocasiones en que las empresas se declaran en quiebra y terminan por no pagar a los socios, o ya en alguna demanda civil acaban por llevarse algún equipamiento porque no cuentan con bienes a su nombre”, detalló el fiscal al acotar que no es necesariamente la situación de Aras, pues aún se está revisando la estructura y reservas en garantía.

Destacó que hasta el momento a las personas que han acudido a interponer su denuncia formal se les ha tomado su declaración para cotejar y agrupar los delitos, darle trámite al proceso tanto en lo individual como grupal y determinar si existe o no alguna responsabilidad penal.