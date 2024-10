Desinformación digital: Alfonso Bauluz alerta sobre los desafíos del periodismo actual

El periodista español Alfonso Bauluz, impartió la conferencia “Periodismo, Desinformación y Post verdad” en la Facultad de Filosofía y Letras, donde habló sobre cómo las redes sociales y la cinematografía han modificado la percepción que tiene la sociedad actual sobre los medios de comunicación.

Dentro de la charla, Bauluz explicó sobre cómo en las películas actuales se pinta a los medios de comunicación como los héroes que dan a conocer la información que es escondida por ‘el poder corrupto’, cuando hace una década se pintaba a los medios como amarillistas llenos de reporteros sin escrúpulos ni sentimientos.

Estas formas de dibujar a los encargados de informar a la ciudadanía se podrían considerar como un intento de que los medios de comunicación tradicionales no desaparezcan, no obstante, el ponente expresó que considera que hoy en día y desde tiempos antiguos, son pocos los que comunican con el mero interés de informar y no de formar.

Así, habló sobre cómo el periodismo, sobre todo los corresponsales de guerra llegan a ser realmente paradójicos dentro de la cinematografía, donde los reporteros son héroes, la realidad es que aquellos que logran escapar del infierno de una guerra son aquellos que estaban del lado de los soldados y podrían contar con la protección de sus gobiernos.

Mientras que, el papel de las redes sociales tiene gran importancia ante muchas de las limitaciones de los medios de comunicación, debido a que los llamados influencers solo suben lo que ven, siendo solo una parte de los hechos pero dejando de lado la imagen completa.

Esta situación, según Bauluz, ha traído consigo el tribalismo digital, el cual trata de que una persona solo busca y recibe la información que desea, “yo solo escucho lo que quiero, de quien quiero y cuando quiero”, explicó el ponente.

Esta línea de pensamiento está bien cuando se trata de gustos musicales, pero la cuestión se encuentra en que esta idea está tan arraigada que las personas terminan por encerrarse en sus burbujas que, no conciben otra forma de ver la vida y rechazan de inmediato a quienes piensan diferente.

Y de esta forma es como la propaganda entra en acción por medio de redes sociales como una herramienta de la desinformación, teniendo la posibilidad de construir una realidad diferente para cada individuo y grupos con las mismas ideas.

Bauluz señaló que anterior a la digitalización, las personas se limitaban a seguir a los medios de comunicación por medio de noticieros televisivos, estaciones de radios y periódicos, mientras que ahora, se busca solo la información que quieren en el medio que les da la razón.

De esta forma, habló sobre como en guerras pasadas como en Vietnam, donde el gobierno estadounidense tenía tropas, los medios de comunicación como institución apoyaban que se realizará esta guerra informando verdades a medias engañando a la población.

No fue hasta que las víctimas vietnamitas llegaron a Estados Unidos a manifestar lo ocurrido en el desarrollo de la guerra que la opinión pública se percató que no estaban recibiendo la información completa, esto marcó un hito en el periodismo, debido a que ahora se exigía que se contarán las dos partes de una historia.

“Ustedes son la primera generación abandonada a las plataformas”, el ponente explicó que los próximos periodistas y reporteros que trabajen en medios digitales o bien, que solo consuman su contenido, que los encargados de estas páginas web no se responsabilizan de la información que publican en sus plataformas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior genera que estas páginas puedan incluso ajustar crímenes en sus notas, pero no es algo que concebimos porque creen que los dueños de estos medios digitales serían encarcelados, cuando la realidad es diferente.

Es por este tipo de razones que muchas redes sociales son condenadas por políticos que no se pueden ajustar a este tipo de plataformas, para seguir promocionando su propaganda, por ello, recordó que durante el 2016 e incluso aún en día, se trata de eliminar Facebook.

“Antes de que se formara Meta, Facebook era considerada una amenaza para la reelección de los políticos estadounidenses”, recordó Bauluz que las personas suelen olvidar este hecho, que incluso se hicieron juicios en contra de su creador los cuales fueron televisados y ridiculizados por el tipo de preguntas que se hicieron.

No obstante, este tipo de plataformas sin control jurisdiccional atrajeron la atención de los mismos políticos, debido a que podían comprar derechos y acciones que garantizaran que su propaganda fuera individualizada en cada una de las cuentas de las plataformas.

Lo cual trajo a las conocidas fake news al poder, quienes por tener clic y llenar a los usuarios de publicidad, comenzaron a lanzar desinformación mediática, inventando conspiraciones y títulos amarillistas de cualquier situación.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por ello, para salir de la espiral de la desinformación, el periodista de origen español mencionó la importancia de limitar el uso de las redes sociales y fomentar la cultura de la investigación, para dudar de cualquier noticia y buscar otros puntos de vista.

Bauluz finalizó señalando que practicando lo anterior, podría ser posible que los medios de comunicación tradicionales vuelvan a tener el reconocimiento y confianza del público, esto, siempre y cuando los medios se apeguen a la ética del periodista de informar con la verdad.