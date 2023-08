Desmiente Lozoya paro de labores de concesionarios de transporte público en Chihuahua

El líder transportista Francisco “El Güero” Lozoya desmintió que en Chihuahua vaya a haber un paro de labores de los concesionarios del transporte público.

Lo anterior, luego de que concesionarios de Ciudad Juárez, hayan anunciado un paro de labores en esa frontera, y se dijera que la protesta se extendería a varias partes del territorio estatal, dejando sin transporte público a varias ciudades.

En este sentido, Lozoya Ontiveros manifestó que el empresario transportista Matías Prieto es quien ha difundido ese rumor, sin embargo, reiteró que no es el caso de otras ciudades como Chihuahua y que ese paro se daría sólo en Ciudad Juárez.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Es Matías Prieto el que anda manejando que supuestamente vamos a paralizar el transporte y que va con venia de nosotros, pero eso no es cierto, eso lo está manejando con mentiras, o sea, no vamos con él”, enfatizó.

Agregó que los concesionarios de Chihuahua y el resto del estado, no se encuentran respaldando a ese transportista, por lo que dijo que no tiene por qué manejar nombres o siglas de organizaciones que no lo respaldan.

Francisco Lozoya, subrayó que si los concesionarios de Juárez desean paralizar su transporte, que lo hagan, pero no incluyendo al resto de los concesionarios.

“Me atrevo a decirlo, no se paraliza el transporte, si en algún dado caso y lo veo muy remoto, si tuviéramos que llegar a un extremo de esos, a los primeros que avisaríamos sería a los medios para que nos hicieran el favor de transmitirle la noticia al usuario del servicio público”, puntualizó.