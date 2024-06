Desparasitar a mascotas reduce riesgo de presencia de garrapatas: Especialista

Jesús A. Fernández, de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recomendó prevenir la aparición de garrapatas en los hogares, para lo cual es importante desparasitar a mascotas en cuanto inicia la temporada de calor; y aplicar ahuyentadores naturales no químicos en las inmediaciones de los patios y jardines para prevenir riesgos por la presencia del insecto.

“Las garrapatas habitualmente cuando viene la primavera y el verano, cuando las temperaturas aumentan, están más activas y entran en reproducción. Generalmente, una temperatura menor a 4 grados las mata. Es muy frecuente encontrarlas en las casas”, informó el especialista.

En ese sentido, mencionó que lo que se sugiere para evitarlas, es no tener el pasto largo, porque las garrapatas son parientes de las arañas, y no pueden volar. Solamente se mueven caminando. Con el pasto grande, cuando pasan los perros, o cuando pasan los humanos, las garrapatas se suben a la ropa o al pelaje del perro, y así es como los empiezan a parasitar.

“Son de tierra, no pueden volar; al contrario, algunos insectos como las abejas o moscas que vuelan, las garrapatas solo pueden caminar, ni brincan tampoco. Las pulgas por ejemplo, brincan, pero las garrapatas no. Habitualmente, los juveniles, las ninfas, están en la tierra, esperando que pase algún mamífero, como perro, gato, o humano, incluso, para abordarlos”, detalló.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Sobre la capacidad de reproducción, mencionó que las garrapatas ponen huevos, y dependiendo la especie, pueden poner hasta 3 mil huevos por temporada.

“Por eso es un problema muy grave. Una manera de controlarlas, es teniendo gallinas, porque los pájaros se comen a los huevos o a las garrapatas adultas. Los tlacuaches, también son buenísimos para prevenir las garrapatas. Hay varias formas para tratar de controlar las garrapatas, que se dividen en orgánica e inorgánica.

La manera orgánica o biológica es aplicar sustancias naturales como vinagre de manzana o algún cítrico como jugo de naranja o de limón, mezclado con agua, y se aplica directo en el piso. Con estas sustancias no producen efectos secundarios, lo más grave es que se perciba un fuerte olor a estos líquidos, sin consecuencia para humanos, animales ni plantas, únicamente a las garrapatas, las ahuyenta, no las mata”, explicó el doctor Fernández.

La otra manera de prevenir la presencia de las garrapatas es aplicar garrapaticida, y eso las mata. Detalló que el químico sí mata a las garrapatas, pero mata otras especies también. Para los humanos puede generar algún tipo de alergias, pero generalmente no hay ningún problema con los humanos. Aunque sí puede generar algún tipo de intoxicación con perros o gatos.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Si alguna medida de prevención no resulta eficaz, y alguna persona resulta lastimada, lo que se sugiere, es que donde se localice la garrapata, donde está succionando la sangre, se le trate de extraer con unas pinzas, agarrándola lo más cerca de la cabeza para que no se quede nada más la cabeza en la piel.

“Se quita, y una vez que está fuera la garrapata, se debe desinfectar perfectamente, y de preferencia, guardar la garrapata en alcohol, porque en ocasiones, los humanos pueden desarrollar alguna enfermedad en un par de semanas, y luego, los médicos o veterinarios, quieren ver cuál es el individuo que mordió y determinar el riesgo porque no todas las garrapatas transmiten enfermedades a los humanos. En el caso de mascotas como perros y gatos, al encontrarse con garrapatas entre su pelaje, lo recomendable es desparasitar”, detalló.

Para finalizar, sugirió que una vez que viene ya la temporada de calor, se les aplique algún garrapaticida, a través de la toma de una pastilla que se les da y con eso las elimina.

“Cuando las mascotas ingieren las pastillas garrapaticidas, se les caen las garrapatas, pero también, se mantienen alejadas de la casa, sin necesidad de aplicar garrapaticida ambiental”, finalizó.