Despedirá Educación a docentes que no se quisieron vacunar

El secretario de Educación, dio a conocer que desde la semana pasada han lanzado un aviso a todos los subsistemas educativos, para alertar que en próximos días los docentes que no se hayan querido vacunar, sean despedidos por no haber recibido la dosis contra el Covid-19, “tienen esta semana para presentar certificado” mencionó Javier González Mocken

Dijo que se giró el oficio para que todos los sub sistemas, tuvieran conocimiento de esta decisión, por lo cual la próxima semana, podrían comenzar con el recorte de personal, en contra de aquellos docentes que no quieran recibir la vacuna por diferentes motivos y no se quieran presentar a clases presenciales.

“Los que no tengan certificado de vacunación y no se quieren presentar, serán dados de baja, así de sencillo, tenemos que tener una responsabilidad laboral, el estado quien es que les paga y existe una relación laboral, si no la cumplen pues se darán de baja” comentó el Secretario de Educación.

Comentó que al momento no cuentan con el número de docentes que se encuentran en esta situación, sin embargo, aclaró que tiene conocimiento de varios casos, donde externan que no se aplicaran la vacuna por temas religiosos o por cuestiones de salud, pero también implica un riesgo para los niños y jóvenes.

Se está dando como plazo máximo esta semana, para que se presenten a clases con el correspondiente certificado de vacunación contra el Covid-19.

También agregó que aquellos que no lo tengan serán dados de baja, toda vez que debieron aplicarse la vacuna hace tiempo, y no se les dará tiempo extra para ello.