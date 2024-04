Despide Salud Federal a 140 empleados; les notifican que su contrato no será renovado

Un total de 140 empleados de Salud federal en el estado fueron citados ayer lunes en la Casa de la Asegurada en esta ciudad capital, para que personal de la delegación federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del área jurídica y de recursos humanos que viajó desde la Ciudad de México les hiciera el anuncio oficial de que no les renovarían contrato.

Provenientes de diversos municipios del estado, tales Ciudad Juárez, Guadalupe y Calvo, Delicias, Parral y Chihuahua capital, las empleadas y empleados del Sector Salud llegaron puntuales a la cita de las 11 horas en las oficinas arriba citadas, pensando que el motivo era renovar su contrato laboral por al menos otros tres meses.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Nos mandaron citar para decirnos que ya no tendríamos contrato, a las 11 de la mañana nos dijeron”, dijo uno de los empleados del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de Ciudad Juárez, quien comentó que tenía tres años laborando para salud federal, en donde al principio firmó un contrato por un año, para que después se lo dejaran por seis meses y posteriormente de tres meses de duración.

El último contrato laboral que firmaron cada uno de los 140 afectados tenía vigencia del primero de enero al 31 de marzo del 2024, por lo que ayer primero de abril les notificaron que ya no les renovarían dicho acuerdo laboral.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En una de las salas de la dependencia arriba citada, una veintena de representantes de diversos municipios dialogaron con el director médico de la Secretaría de Salud estatal, para que intercedan por ellos en materia de una posible recontratación.

“Su contrato es cada tres meses y se venció ahora el 31 (de marzo), nos dijeron que ya no había contrato, porque no asignarían recursos a los estados que no estaban adheridos al IMSS Bienestar”, explicó uno de los afectados que laboraba en esta ciudad.

Otro grupo de siete afectadas y afectados viajó desde Guadalupe y Calvo a la capital del estado, donde al ser notificados de que no les renovarían el contrato, les daban la opción de acomodarlos en otros estados del país, en donde sí estaba vigente el contrato de adhesión con el IMSS Bienestar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Nos informaron que es un cese de contrato, donde nada más se nos ofrece cambio a otra sede de otro estado, que sería lo más cerca ahí en Sinaloa”, narró una de las afectadas, quien laboraba como enfermera general en la clínica comunitaria de Guadalupe y Calvo.

De los siete despedidos de Guadalupe y Calvo, sólo uno de los médicos que es oriundo de Sinaloa aceptó este cambio de plaza, por lo que estaba en trámites de poder trasladarse a la ciudad donde lo acomodarían.

Un grupo de 40 afectados provenientes de Ciudad Juárez comentaron que la mayoría ocupaba plazas en clínicas comunitarias de Anapra y el Valle de Juárez, por lo que dejarían sin atención adecuada a la población de esta región.