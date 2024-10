Despiden con rodada biker a compañera motociclista que murió en accidente en la Juan Escutia

Alrededor de 20 motociclistas hicieron rugir los motores de sus vehículos en un trayecto de despedida a Cristina Ferrel, quien era integrante del Club Imperio Suicidas 614, quienes rodaron desde la Plaza del Ángel, en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua hacia los velatorios de La Colina, en el sector norte.

Alrededor de las 3:30 de esta tarde de martes 8 de octubre, llegaron los primeros motociclistas, vestidos de luto riguroso, interrumpido únicamente por sus chalecos de cuero que los identifica como parte del Club. Muchos usaban lentes oscuros que escondían los ojos con rastro de llanto; otros preferían guardar silencio respetuoso, todos en actitud fraterna hacia su hermana biker que perdió la vida en un trágico accidente vial.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Nos vamos a juntar para irnos todos los del Club, y mañana, será la rodada oficial de todos los clubes, para despedirla hasta su morada final. Saliendo de la misa en la Divina Providencia, a la 1:30 de la tarde”, compartió uno de los motociclistas.

Cristina ‘Ferrela’, como era conocida entre sus compañeros de club biker, fue recordada como una mujer muy alegre, quien se destacó como una valiosa integrante del club que es muy unido, quien disfrutaba participar de las rodadas en las motos, desde hace aproximadamente cinco años.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Automovilistas, tomen conciencia de lo que pasa, no caigan en distractores, como la mujer del accidente de Cristina, que se iba maquillando. No pasa de que es un accidente, pero sí se pueden evitar”, llamó uno de los motociclistas quien estaba en la Plaza del Ángel, pero prefirió reservar su nombre. Por su parte, Juan Carlos Moncayo, integrante del club motociclista, compartió su sentir sobre el lamentable deceso de Cristina Ferrel.

“Nos estamos reuniendo para acompañar a nuestra compañera y hermana de rodada, son dolorosas estas situaciones, es muy difícil, hace mes y medio yo mismo tuve un accidente de moto, en el que una persona omitió el alto. Ahora me encuentro en estas circunstancias (en muletas); pero desafortunadamente, nuestra compañera ya no está con nosotros. Es muy doloroso y triste la pérdida, y ver que deja hijos”, expresó.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“En nuestras casas, hay alguien que nos espera, sí tenemos familia. No crean que somos malas personas, ni mucho menos. Aquí hay ingenieros, abogados, paramédicos, médicos, bomberos, policías. Quisiéramos que tuvieran conciencia, que salgan con más tiempo, para tomar los trayectos con más calma y no verse involucrados entre discusiones, sino salir más serenos de casa. A las autoridades, que nos apoyen, con exámenes para los conductores, nos damos cuenta que mucha gente no tiene cultura vial, hacerlo más extensivo, con temas como manejo a la defensiva”, mencionó.

Para finalizar, reiteró la invitación a todos los motociclistas, integrados o no en clubes, para participar en la rodada de despedida que será a la 1:00 de la tarde, partiendo de la avenida Cristóbal Colón y Juan Escutia, al término de la misa de cuerpo presente en la Divina Providencia, partiendo hacia el norte hasta llegar al Panteón La Colina, donde será la despedida final.