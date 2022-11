Despiden en Penitenciaría de Chihuahua a custodios fallecidos en accidente carretero

Entre llanto contenido, flores, guardia de honor, pase de lista y un hondo sentimiento, fueron despedidos Raúl Eduardo, Leticia, Carmen Elena, Jorge y Manuel Jesús, rodeados de familiares y amigos, en una emotiva ceremonia póstuma celebrada en el patio del Centro de Rehabilitación Social Número 2, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los cinco elementos de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, que fallecieron en un accidente automovilístico el pasado domingo 6 de noviembre.

El fiscal Roberto Fierro Duarte, encabezó la ceremonia de reconocimiento a quienes perdieron la vida, se dirigió al personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, a las autoridades, familiares y amigos de quienes perdieron la vida en el fatal accidente.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Nuestros compañeros dejaron un gran vacío en sus hogares; los oficiales siempre se desempeñaron de manera ejemplar, mantuvieron un expediente limpio, siempre con la convicción de trabajar por reinsertar a aquellas personas que saldan una deuda con la sociedad. Hoy, honramos sus memorias por su compromiso y gran labor, por la seguridad de las familias chihuahuenses”, expresó el fiscal Fierro Duarte.

El titular dela FGE, destacó que la tarea del personal penitenciario requiere un compromiso basado en la atención y capacitación de las personas privadas de la libertad, lo cual contribuye en su reinserción social, y en esa noble labor, que termina convirtiéndose en el destino de cientos que cumplen una pena.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, Roberto Fierro afirmó que a diario se esfuerzan diariamente para ser cada vez mejores, y dejar parte de su excelencia; y aseguró que todo eso, fue parte de lo que hicieron los homenajeados.

“Reconozco el gran trabajo que realizaron durante su paso por el Sistema Penitenciario de Chihuahua. Quiero dirigirme respetuosamente a las familias de nuestros compañeros: Sepan que no están solos, ni lo estarán. Cuentan con todo el apoyo y respaldo de la Fiscalía General del Estado, y de la gobernadora del estado de Chihuahua, para que se sientan seguros, y con la certeza de retomar su proyecto de vida. Tengan la confianza y la certeza de que Leticia, Jorge, Raúl Eduardo, Carmen Elena y Manuel Jesús, estarán en nuestros recuerdos y siempre formarán parte del Sistema Penitenciario de Chihuahua. Esto no es un evento político, es para acercarnos a la familia y decirles que no están solos, que tienen una gran familia dentro del Sistema Penitenciario y también en el Gobierno del Estado”, expresó el fiscal.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En el evento, se realizó el pase de lista, en el que se mencionaron los nombres de quienes fallecieron, al que en cada uno de ellos, todo el personal penitenciario respondió a una sola voz “¡Presente, presente, presente!”.

De manos de las autoridades, se entregaron reconocimientos a cada una de las familias, en los que se encuentra grabada la siguiente leyenda:

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General del Estado, otorga el presente reconocimiento, a Leticia, Jorge, Raúl Eduardo, Carmen Elena y Manuel Jesús, Policías de Seguridad y Custodia Penitenciaria, quienes se desempeñaron de manera ejemplar, con una impecable trayectoria, y con la firme convicción de trabajar por la seguridad de las familias chihuahuenses. Solo vale la pena luchar y vivir, por lo que se está dispuesto a morir”.

Los cinco ataúdes fueron dispuestos con la cabecera hacia el oriente, recibiendo en pleno el sol de otoño sobre las flores cuidadosamente colocadas al pie de los féretros, en los que se había colocado una fotografía de formato grande.

Luis Alfonso Harris, quien es autoridad penitenciaria del estado de Chihuahua, expresó a las familias, amigos, compañeros, que no había palabras para expresar las condolencias a sus hijos, madres y esposas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Sé que esto es una pérdida irreparable, sin embargo, al ver al personal reunido aquí para darles un ‘hasta pronto’, a nuestros compañeros, reconozco que cada uno de ellos, deja en los corazones invaluables recuerdos, y sé de ante mano que dejan un legado de valentía, integridad y vocación de servicio”, manifestó.

Harris destacó que trabajar en la seguridad pública es una labor que implica sacrificio, compromiso, disciplina, rectitud, y temple; es dejar a los hijos, esposas, y madres, durante largas jornadas para servir a la ciudadanía para hacer honor al lema de cualquier policía, que es ‘Servir y Proteger’.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Hoy el Sistema Penitenciario de Chihuahua, se viste de luto, pero desea de todo corazón que el legado, las enseñanzas, y los ejemplos que nos dejan Raúl Eduardo, Leticia, Carmen Elena, Manuel Jesús y Jorge, sean motivo para todos nosotros, que seamos conscientes que la vida, es un camino, y el día llega a su fin, pero el trayecto y las vivencias de este camino, son el propósito de nuestra existencia”, afirmó.

A los fallecidos, los reconoció y valoró como elementos siempre pendientes y quienes siempre cumplieron, y el pasado domingo fueron llamados al Eterno Descanso, a quienes los despidió con un ‘hasta pronto’.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En su intervención, Jonathan Rodríguez Quintana, Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Cereso de ciudad Cuauhtémoc, recordó con cariño y compañerismo a cada uno y cada una de sus compañeros, y se dirigió a las familias, al expresarles el vacío que dejan quienes fueron sus compañeros de trabajo, pero sobre todo, amigos.

Las familias dispusieron por separado las ceremonias religiosas para dar el último adiós, y el cementerio donde fueron depositados sus cuerpos, como la familia de la sub comandante Leticia, quien fue despedida previamente durante la mañana, y de la llamada ‘Peni Vieja’, partió el cortejo fúnebre hacia los panteones municipales de la colonia San Jorge.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, partieron a la sagrada eucaristía en la Iglesia de San Jorge y la ubicada junto a la Plaza de la Concordia, para posteriormente, dar llegar a su última morada en los camposantos Jardines Eternos y Municipal 1.