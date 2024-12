Destaca asociación la importancia de hablar con adolescentes y jóvenes sobre el tema del suicidio

La tasa de suicidio en Chihuahua ha pasado de 8.52 suicidios por cada 100 mil habitantes en 2012 a 15.2 en 2021, de acuerdo con datos del INEGI, sólo durante la última semana de noviembre se registraron tres suicidios de manera continua, con ello la capital sumó ocho suicidios. A nivel estatal el incremento es de un 12% en comparación al 2023.

La Secretaría de Salud dio a conocer que de enero a octubre se han registrado 456 suicidios, de los cuales en 370 la víctima era hombre y 86 en mujeres.

Las víctimas más recientes en la capital fueron Valery de 22 años y Fernando de 16 años, dos muertes que pudieron haberse evitado, afirma Mayte Herrera, de la asociación Que se Escuche Fuerte mi Grito, quien durante el fin de semana estuvo de visita en Delicias para impartir una conferencia a estudiantes de educación media superior.

La depresión, ideación suicida y el suicidio son situaciones que afectan a las juventudes, por lo que en diversas instituciones se promueven acciones para estar atentos a las señales, en el Colegio de Bachileres ha emprendido una intensa campaña de prevención, incluso se cuenta con un tamiz para detectar riesgos.

En Delicias, la Asociación Que se Escuche Fuerte mi Grito (ACAPS) fundada por Mayte Herrera Legorreta, master en Terapia Intrafamiliar y Multifamiliar promueven conferencias dirigidas a estudiantes, jóvenes que tiene ideación suicida, quienes ya han intentado acabar con su sufrimiento y padres y madres de familia.

La terapeuta afirma que los adolescentes y jóvenes que toman la decisión de terminar con su vida es porque su sufrimiento es genuino. Ya sea porque sufrieron un evento traumatico como puede ser un abuso sexual, porque pudo haber estado expuesto a la violencia por mucho tiempo, o porque vivieron la muerte trágica de un ser querido, incluso porque han enfrentado el rechazo o que no se cubrieroon sus necesidades de afecto y amor.

Todo lo anterior tiene una alternativa de sanación, para que las y los jóvenes puedan liberarse de esos dolores.

Los casos más reciente de suicidio en jóvenes se registró el pasado martes, cuando una adolescente de 16 años se arrojó de un puente.

Chihuahua mantiene una alta incidencia

A nivel estatal, de enero a octubre se tienen registrados 456 suicidios, de los cuales 86 en mujeres y 370 en hombres. A ello se suma los suicidios del mes de noviembre que a nivel estatal se reportan el 15 de diciembre. En la capital se tienen 8 suicidios en el mes de noviembre.

El Instituto Chihuahuense de Salud Mental informó que la más alta incidencia de suicidios se reportó en el grupo etario de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, con 63 casos.

El mes de octubre registró 55 suicidios a nivel estatal, de estos 39 fueron varones y 16 mujeres.

En el municipio de Juárez se tiene registro de 136 casos, en Chihuahua 11 a los que se suman los 8 de noviembre para un total de 118, en Cuauhtémoc 36, en Guachochi 18, en Delicias 12, en Hidalgo del Parral 13, en Guerrero 9 y en Aldama 8.

En comparación con el mismo periodo del 2023 se tenía un registro de 444 casos a nivel estatal, lo que representa un incremento de 12 casos, informó el Instituto Chihuahuense de Salud Mental con datos proporcionados por la Unidad de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado.

La salud mental de las personas ha cobrado importancia, por ello la autoridad sanitaria recomienda detectar comportamientos, situaciones y signos que pueden considerarse una señal de alarma o riesgo de suicidio, entre los que destacan eventos estresantes, asilamiento de seres querios e incluso amistades, pérdida de interes en actividades que comúnmente realizaba.

A estos factores de riesgo se suma padecer enfermedades crónicas agravadas, consumo de sustancias nocivas, enfermedades mentales, irritabilidad constante y ansiedad.

Detectan riesgos en jóvenes de preparatoria

El director general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, Reyes Humberto de las Casas destacó que en Coordinación con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, la Secretaría de Salud y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental se trabaja con un tamiz para todos los estudiantes.

Este tamiz se comenzó en el 2022, se fue aplicando de manera paulatina y en este 2024 se tiene cubierta en su totalidad la matrícula escolar. El tamiz les ayuda a detectar diversos riesgos de suicidio.

A nivel administrativo, el Cobach brindó capacitación al personal administrativo y docente de todos los planteles con los que se cuenta en el estado a fin de dotarlos de herramientas para estar atentos a las señales de alerta. Incluso el personal tuvo la oportunidad de contar con capacitaciones en El Paso, Texas.

El directivo afirmó que en la institución se cuenta con una área de orientación, donde se les brindan opciones para que desarrollen habilidades para la vida. Además de que en la clase de orientación los alumnos pueden apoyarse para regularizar su aprendizaje y abordar temas que les preocupan.

De la misma manera se han estrechado lazos con Escuelas de Psicología para que los alumnos que están próximos a graduarse puedan realizar su servicio social en algún plantel del Cobach.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense también brinda soporte al Cobach dado que costean el servicio de atención psicológica en planteles.

El suicidio puede prevenir

Mayte Herrera, de la Asociación Que se Escuche Fuerte mi Grito, afirma que el suicidio puede prevenirse, siempre y cuando se detecteb las señales a tiempo y se trabaje en conjunto para solucionarlo. Su hijo se suicidó.

La asociación que cuenta con un capítulo en Delicias también brinda sesiones por zoom gratuitas los días martes y jueves a fn de hablar de suicidio sin estigma.

ACAPS informó que en Chihuahua hay de 2 a 3 suicidios cada 24 horas, el segundo grupo más afectado son los adolescentes y jóvenes, por lo que se hace necesario dejar la indiferencia y hablar del tema.

“Si has perdido a alguien por suicidio, si has sufrido bullying, si sufres depresión o ansiedad, si sientes que no eres escuchado, si padeces una enfermedad mental, si la idea de suicidio ha pasado por tu mente, si consumes drogas y sufres de rechazo, si eres un padre o una madre que lucha y sufre con la depresión de su hijo(a), si vives en constante miedo: no estas solo”.

La asociación cuenta con los número de contacto Delicias 639-1247359, Chihuahua 614-6032464 y en CDMX 800 9112000.

O bien para ingresar a las sesiones por zoom pueden ingresar a https://www.queseescuchefuertemigrito.org/ para que puedan acceder al link.