Destaca comisario Julio Salas coordinación en el blindaje de la ciudad de Chihuahua

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, comisario Julio César Salas González, resaltó la coordinación de la Policía Municipal con las fuerzas estatales y federales, en el blindaje de la Capital del Estado, ante los hechos violentos que se presentaron el pasado jueves en Ciudad Juárez.

“Estamos preparados. Ya tenemos varios dispositivos en las entradas de Chihuahua Capital, pero no solo consiste en llegar y poner más unidades, sino en estar bien coordinados en temas de información y sobre todo, hay muy buena comunicación –en lo personal-, con Gilberto Loya, quien me ha comentado que está pendiente de Chihuahua y me va a dar más información para tomar acciones”, expresó Julio Salas.

El director de Seguridad Pública Municipal, añadió que desde el jueves 11, se estableció un horario extra para reforzar la ciudad durante el turno de noche, y que de ser necesario, se continuará así, ya que el servicio del policía tiene una cobertura de hasta 24 horas, y el compromiso con el que se rige la Corporación, es una respuesta al apoyo que se ha recibido de la administración municipal, presidida por el alcalde Marco Bonilla, además de la buena percepción e interacción con la ciudadanía, de quien han recibido muy buenos comentarios.

Chihuahua Se reúnen nogaleros con Policía Municipal para impulsar seguridad

“Tuvimos mesas de trabajo de inmediato con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, estuvimos en estrecha comunicación también con Gilberto Loya, para ayudar y sobre todo, decirles que estamos al pendiente de Chihuahua Capital. Hay que seguir las estrategias que ya se vienen realizando y reforzar algún patrullaje. Se activaron grupos especiales de la Policía Municipal, como el grupo EPE, K9, la Mamba, que estuvieron patrullando en horarios nocturnos, particularmente al norte de la ciudad, en el Distrito Colón”, detalló.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior, luego de la jornada violenta que se presentó en ciudad Juárez durante el jueves 11 de agosto, en la que integrantes de grupos delincuenciales atacaron a civiles, provocando lesiones y asesinatos en ciudadanos que se encontraban en tiendas, o en lugares públicos. Así mismo, se lamenta las pérdidas de vidas de personal de un medio de comunicación radiofónico, quienes se encontraban en una transmisión en vivo cuando fueron atacados a balazos.

Previamente, se suscitó una riña en el interior del CERESO de la ciudad fronteriza, hecho que se presume, fue el detonante del agresivo brote de violencia en la ciudad Juárez.