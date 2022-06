Destinan dos mdp para rehabilitar semáforos descompuestos 

El subsecretario de Movilidad, César Komaba, informó que ante las constantes fallas que han tenido en diferentes semáforos en la ciudad de Chihuahua, informó que se han destinado dos millones de pesos para atender todos los desperfectos, pero aclaró que podrían continuar las afectaciones, ya que el robo de cableado continúa en algunos puntos de la capital.

El titular de la Policía Vial en Chihuahua dijo que las principales causas por las que se dañan este tipo de aparatos es por el robo de cableado, que es cuando algunos “amantes de lo ajeno” se llevan las conexiones eléctricas del interior de estas instalaciones y dejan sin servicio los semáforos.

Te puede interesar: Desquicia el tráfico choque en la Independencia y canal

Lo anterior, sin importar que en varias avenidas se podrían generar embotellamientos, hasta accidentes viales, y es cuando se debe reponer el cableado para que sigan en funcionando, pero bajo el riesgo de que vuelvan a realizar el robo del cable que tiene precios atractivos en algunas chatarreras de la ciudad.

Otro de los factores es la antigüedad que tienen los semáforos, toda vez que más de la mitad cuenta con cerca de 50 años de que fueron instalados, por lo cual varios de los semáforos se encuentran presentando problemas de mantenimiento en las tablillas y otros accesorios que han derivado una falta de funcionamiento.

Aunque el área de ingeniería vial se encuentra atendiendo los reportes de fallas, comentó que son constantes los daños que se están generando, por lo cual arreglan algunos y otros siguen.

Por parte del presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Fernando Hinojos, compartió que es necesaria la actualización de los semáforos en la ciudad de Chihuahua, por lo que plantean exhortar al estado una inversión mayor para poder colocar nuevos semáforos y con ellos incluso el uso de nuevas tecnologías.

“Se roban el cableado de semáforos y algunas lámparas de luz mercurial, no les importa al daño que ocasiona, el congestionamiento vial, posibles accidentes; son equipos viejos y no hay recursos para modernizar los semáforos, hay algunos que mantienen haciendo alto a pesar de que no haya flujo vehicular”, compartió.

Dijo que es necesario implementar nuevos semáforos que puedan detectar flujo de vehículos que no necesariamente cumplan los ciclos de otros semáforos para agilizar el paso de tráfico y pudieran terminar los tiempos de espera cuando no exista paso de más vehículos dentro de determinada zona.

Ahora que se han incrementado las fallas en el sistema de semaforización, dijo que es necesario realizar una inversión mayor para poder reemplazar los mismos, lo cual pretenderán llevar algunas propuestas dentro de la sesión del Consejo Consultivo de Vialidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!