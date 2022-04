Destinará gobierno del estado 50 millones de pesos para estancias infantiles

El gobierno del estado, por medio del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, destinará 50 millones de pesos para el programa de las estancias infantiles, con lo que se pretende beneficiar en una primera etapa a cerca de 3 mil 500 niños, hijos de padres o madres en situación de vulnerabilidad.

Así lo explicó Clara Torres, titular del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, quien detalló que el subsidio autorizado para entregar a las estancias infantiles es de 750 pesos por cada niño al que se le brinde la atención.

En este sentido, la funcionaria estatal detalló que en el estado de Chihuahua existe un universo de 304 estancias infantiles o guarderías que cuentan con su respectiva licencia, es decir, que pueden ser beneficiadas con el apoyo o subsidio otorgado por brindar atención a niños que provienen de familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, mencionó que las guarderías o casas de cuidado que no cuentan con la debida licencia tramitada ante ese instituto no puede acceder a ese tipo de beneficios; sobre esto comentó que se tiene un estimado de 300 estancias que operan sin la licencia, sin embargo, es sólo un estimado, pues al no estar debidamente registradas no forman parte del padrón de las licencias.





Clara Torres explicó que las 304 estancias que cuentan con su licencia brindan atención a 15 mil menores en todo el estado de Chihuahua, sin embargo, eso no significa que se vaya a subsidiar la atención de ese número de infantes, sino que el beneficio es sólo para quienes provienen de familias vulnerables y que no estén recibiendo otro tipo de apoyo.

Explicó que las guarderías que atienden a niños que provienen de familias con una estabilidad económica por obvias razones no entran a ese tipo de programas; lo mismo ocurre con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales se hacen cargo de los gastos y los padres de familia no pagan nada, entonces tampoco es necesario que se subsidie la atención de esos niños.

Recordó que el Programa de Estancias Infantiles que desapareció el gobierno federal entregaba a las guarderías 950 pesos por niño atendido, sin embargo, el apoyo del gobierno del estado será de 750 pesos por niño, que es lo contemplado por las reglas de operación, con base en el número de infantes y las estancias lo permitan.

Añadió que la forma de operar dicho programa será igual que el programa federal desaparecido, es decir, las guarderías brindan atención a los pequeños y los padres de familia buscan acceder al beneficio, por lo que se realiza un estudio socioeconómico y se determina quiénes pueden recibir el apoyo, el cual se entrega a las estancias infantiles para que puedan seguir atendiendo al menor.

La funcionaria estatal adelantó que desde el instituto que ella encabeza se analiza la posibilidad de que se generen vales de apoyo directamente para los padres de familia que puedan acceder al beneficio y que éstos sean entregados en las guarderías.

Chihuahua Califica UNPF cierre de escuelas de tiempo completo como un duro golpe a la niñez Con esto se pretende que el apoyo sea directo, pero que las familias no reciban dinero en efectivo, sino que se les entreguen los vales, mismos que sólo podrán ser canjeados en las estancias infantiles que cuenten con su licencia requerida por la convocatoria.

Subrayó que se espera, conforme avance el programa de apoyo a las guarderías, llegar a un universo de 7 mil niños que reciban el beneficio, es decir, el doble de lo que se contempla en la primera etapa.

Clara Torres mencionó que los municipios que ya cuentan con apoyo o subsidio para las estancias infantiles por parte de los gobiernos locales, el recurso del gobierno del estado podría ser utilizado para complementar lo que ya se entrega.

Sobre esto, comentó que en el caso de Juárez, Parral o Delicias, que son algunos de los municipios que cuentan con el apoyo, se destinaría una cantidad que complemente la que entregan las presidencias municipales, pues regularmente ese tipo de apoyo ronda los 500 pesos y la idea sería sumar el apoyo para poder entregar más recursos por cada uno de los niños y de esta forma poder agrandar el universo de beneficiarios.

Cabe mencionar que dentro de las reglas de operación del desaparecido programa federal de estancias infantiles, se estableció que las guarderías no podrían atender a más de 60 niños, sin embargo desde 2019 se modificó la reglamentación y actualmente el número de infantes que pueden ser atendidos es en relación con el tamaño y la capacidad de operación y del número de personal con el que cuente cada estancia.