Desviaron del Congreso del Estado 16.6 millones entre 2020 y 2021

Las transferencias de dinero de las cuentas del Congreso del Estado hacia particulares que no guardan alguna relación contractual con esa institución y que no han podido ser explicadas ascienden a los 16 millones 665 mil 096 pesos, entre 2020 y 2021; en esta cifra se incluyen los 4.8 millones de pesos que le fueron transferidos al ex funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento René Villarreal Pérez, quien fue recientemente asesinado.

Según los reportes públicos de la Auditoría Superior del Estado, en las revisiones a las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y al 2021, se denunciaron transferencias bancarias realizadas a personas físicas, hechas desde cuentas bancarias del Congreso del Estado, las cuales no pudieron ser explicadas, por lo que se notificó que esto pudiera representar para los involucrados y quienes resulten responsables en un hecho grave de probable desvío de recursos y abuso de funciones, delitos de los que también pueden ser acusados, quienes recibieron el dinero y no sólo quienes lo transfirieron.

Informe ASE correspondiente al 2020

En el informe que la ASE publicó en diciembre del año pasado y que corresponde a la auditoría que se realizó sobre las cuentas del Congreso del Estado del año 2020, se detectó que se autorizó y se realizaron transferencias de dinero por un monto de 5 millones 850 mil pesos, los cuales se hicieron a través de la cuenta bancaria número 0194360699, la cual fue contratada por el Congreso del Estado, ante la institución BBVA Bancomer.

Estas transferencias se hicieron en las siguientes fechas: El 27 de enero se transfirieron a una cuenta particular 5 millones de pesos; el 20 de marzo se transfirieron 100 mil pesos; el 15 de mayo fueron 750 mil pesos.

Asimismo, dentro la revisión de las cuentas del 2020 se detectó otra cuenta bancaria contratada ante el banco Banorte (sin revelar el número), y donde también se realizaron depósitos y transferencias por parte de particulares, y que el Congreso del Estado no pudo explicar ni justificar, estos movimientos bancarios corresponden a transferencias a particulares por 5 millones 698 mil 500 pesos, y depósitos que hicieron particulares a favor del Congreso del Estado, por la cantidad de 2 millones 299 mil pesos, los cuales tampoco fueron explicados o justificados.

En el caso de las transferencias, se detectaron que fueron realizadas a tres cuentas distintas; 5 millones 178 mil 500 pesos, que se hicieron mediante cinco transferencias a una sola cuenta; 500 mil pesos a otra cuenta y 290 mil pesos más a una tercera cuenta distinta; quedaron de la siguiente forma:

El 11 de mayo se transfirió a la Cuenta Clabe 012150004742831125 de BBVA Bancomer 1 millón 220 mil pesos; el 3 de julio, también del 2020, fue 1 millón 510 mil pesos; el 11 de agosto se transfirieron 2 millones 040 mil pesos; el 14 de agosto fueron 198 mil 500 pesos, y el 9 de diciembre, 230 mil pesos.

Asimismo, el 21 de abril se hizo una transferencia a la cuenta Clabe 014150605924040225 (sin especificar banco), por 500 mil pesos.

El 20 de agosto de ese mismo año se transfirieron a la cuenta Clabe 012180027944862347, de BBVA Bancomer, 140 mil pesos, y el 7 de septiembre, a esa misma cuenta se transfirieron 150 mil pesos.

En lo que corresponde a los depósitos que se hicieron a la cuenta de Banorte contratada por el Congreso del Estado, se detectó que fueron dos, uno por 1 millón 990 mil pesos y otro más por 1 millón de pesos, los cuales se registraron en las siguientes fechas:

El 21 de septiembre de 2020 se recibió de la cuenta Clabe 012150004742831125 de BBVA Bancomer la cantidad de 1 millón 400 mil pesos; el 26 de octubre se depositaron de la misma cuenta 490 mil pesos, y el 9 de diciembre se recibieron 100 mil pesos.

Asimismo, el 7 de agosto se depositaron de la cuenta 012180004711799776, de BBVA Bancomer, 300 mil pesos, posteriormente, el 10 de agosto se hicieron dos depósitos, uno por 500 mil pesos y el otro por 200 mil pesos, todos bajo el concepto de “Pago Préstamo”.

Informe ASE correspondiente al 2021

Dentro de las auditorías que la ASE realizó a las cuentas del Congreso del Estado, que corresponden el ejercicio fiscal 2021, también se detectaron transferencias a cuentas de personas físicas o particulares, que no guardan ningún tipo de relación laboral o contractual con el Poder Legislativo, por lo que se procedió a realizar las observaciones correspondiente y posterior denuncia ante las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía Especializada Anticorrupción; esta auditoría se inició tras una denuncia que hizo el propio Congreso del Estado, ante la ASE, lo que permitió que se revisarán las cuentas del 2021,pues al encontrarse en ese ejercicio fiscal no sería posible revisar las finanzas, de no existir una denuncia.

Estos movimientos irregulares se registraron, uno el 19 de enero del 2021, donde se hizo una transferencia desde una cuenta contratada por el Congreso del Estado, con la institución bancaria Banorte, por la cantidad de 3 millones 200 mil pesos, y que fue recibida por una cuenta de un particular ajeno al Congreso; posteriormente, el 15 de abril del mismo año se transfirió 1 millón 646 mil 596 pesos, para dar un total de 4 millones 846 mil 596 pesos.

Es justo esta cantidad la que según información que trascendió dentro de algunos informes de la Auditoría Superior del Estado la que se señala como beneficiario al ex director de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento Luis René Villarreal Pérez, quien fuera asesinado recientemente, y que recibiera esa cantidad por medio de una cuenta a nombre de su esposa, Alejandra Montañez Olivier.

Asimismo, en los informes oficiales destaca el hecho de que algunas cantidades intentaron ser devueltas, y se realizaron depósitos a favor de una cuenta del Congreso del Estado, por diferentes cantidades, que en total correspondían a 11 millones 713 mil 363 pesos, sin embargo, éstos fueron devueltos por motivos de “cuenta cancelada” y por “fondos insuficientes”.

Cabe mencionar que, pese a que las cantidades que fueron transferidas a particulares, posteriormente fueron depositadas a diferentes cuentas del Congreso del Estado, es decir, no se registran faltantes, sí fueron desviadas para presuntamente hacer inversiones y beneficiarse con los rendimientos, por lo que los involucrados podrán ser acusados por “desvío de recursos públicos” y por “abuso de funciones”.