Detención de agente estatal es ajena a investigación de Aras: Fiscal

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que será el departamento de Asuntos Internos, la que realice las indagatorias correspondientes, entorno a la detención que realizó la Policía Municipal, en contra de un agente estatal, presuntamente por haber participado en una riña al exterior de un bar; subrayó que la detención es ajena al caso de Aras, en donde ha participado dicho agente.

“Quiero decirles que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, he girado instrucciones a Asuntos Internos para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, comentó Fierro Duarte.

Añadió que, así como desde el inicio de la administración se ha trabajado por la dignificación del personal de la Fiscalía General del Estado, también serán muy exigentes y muy estrictos en su comportamiento.

Reconoció que el agente detenido, sí participó en las investigaciones relacionadas con la financiera Aras, pero subrayó que no es el agente que está a cargo del caso, sin embargo, reiteró que esa situación es independiente a su detención.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Aseguró que el agente en cuestión, no tiene ninguna relación con los administrativos de Aras, y descartó que haya sustraído artículos de los domicilios que se le aseguraron a la financiera e involucrados.

“Hasta ahorita, lo que me han informado, es que no tiene culpa de los que se le acusa relacionado con Aras”, señaló el fiscal, luego de mencionar que los tasers o inmovilizadores eléctricos que le aseguraron al agente, eran de su propiedad y no los sustrajo de ninguna propiedad.