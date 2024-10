Detenidos, 1,400 autos usados en la frontera por falta de decreto de importación: Diputada

La diputada local Xóchitl Contreras anunció que enviará una solicitud a la presidente de la República, Claudia Sheinbaum con el fin de que sea liberado cuanto antes, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que contiene un decreto para que se puedan importar vehículos usados.

Explicó que tan sólo del 30 de septiembre a la fecha, los vendedores de autos usados en Ciudad Juárez tienen detenidos en El Paso, Texas, más de mil 400 unidades que por la suspensión del tratado, no han podido ingresar a Ciudad Juárez a pesar de que ya fueron adquiridos legalmente.

En este sentido, detalló que con la liberación de ese tratado, los vehículos extranjeros podrán entrar a un proceso de nacionalización, diferente al del llamado Decreto con el Repuve, pues estos últimos, si bien, son nacionalizados, no pueden ingresar a los Estados Unidos o en su defecto, pueden ser acreedores a una multa de hasta 700 dólares.

“Es necesario que se libere el tratado para que se puedan importar vehículos al país, específicamente a Ciudad Juárez, porque en el tratado hay un decreto que está detenido desde el 30 de septiembre y desde entonces no se han podido importar vehículos”, subrayó.

La legisladora panista resaltó que en la frontera hay miles de familias que diariamente tienen cruzar a El Paso, ya sea porque allá estudian, trabajan o tienen familiares, y es fundamental que lo puedan hacer libremente con sus vehículos.

Hizo énfasis en que esa nacionalización es distinta a la del Repuve porque esos no fueron dados de baja del padrón vehicular en Estados Unidos, por eso pueden ser sancionados en caso de ingresar al vecinos país.

Asimismo, dijo que los vehículos fronterizos no son importados debidamente por lo que no se consideran como nacionales, motivo por el cual esas unidades no pueden ingresar al interior del país, sólo puede circular durante 180 días en todo el año.

Xóchitl Contreras agregó que ese decreto dentro del T-MEC, no afecta a los distribuidores de vehículos nuevos, pues son autos destinados para personas con salarios que no les permite acceder a vehículos de agencia.