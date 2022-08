Detenidos no pueden manipular bienes, exhortan a crear persona moral para disponer de ellos: Aras

Los abogados de la empresa Aras Investment Business Group, anunciaron que Diana Ivonne C.P., Oscar Gonzalo H.M. y Sergio Armando G.C. no tienen facultades para manipular los bienes asegurados por una autoridad judicial, por que desde hace más de un año no son legalmente parte del grupo empresarial.

Lo anterior lo externaron a través de un comunicado que emitieron a medios de comunicación, donde respondieron que la propuesta de la Fiscalía General del Estado, no es factible ya que los tres detenidos no tienen el poder para disponer de los bienes, pero que la intención de la empresa ha sido pagar a los inversionistas.

"Grupo ARAS ha decidido reactivar directamente sus canales de comunicación, habíamos decidido mantenerlos parcialmente detenidos para no interferir y respetar los procesos, no generar polémicas, desmentir o crear conflictos entre las partes. Nos importa que la autoridad al final del día tome las mejores decisiones conforme a la ley y no dejarse presionar por ciertos grupos que buscan intereses personales" refiere el comunicado.

Advierten que en repetidas ocasiones han visto que desde el interior de la Fiscalía Zona Centro se han generado una gran cantidad de calumnias y falsa información, es por ello que pidieron a los accionistas no creer toda la información "ya que atiende a intereses personales y no a los intereses de los accionistas".

Refieren que el grupo Aras, ha hemos caído en estas redes, no siendo aceptados para el diálogo por Fiscalía Zona Centro ni siendo invitados a las mesas de negociación organizadas por ciertas personalidades.

"Además, distintos abogados, despachos y personalidades del medio que nos han hecho creer que nuestras propuestas a la Fiscalía General del Estado habían sido rechazadas y que el Fiscal General del Estado se rehusaba a dialogar con nosotros para demostrar con pruebas lo publicado en días anteriores además de exponerle directamente nuestras propuestas de solución" asegura la empresa.

Continua explicando que desde el inicio han enviado emisarios que representaban a la empresa con el mismo mensaje y propuesta, que es dar a los accionistas lo que les corresponde y que se permita trabajar para seguir generando dividendos para el beneficio de todos.

También refiere el comunicado que la propuesta a grandes rasgos incluye que los accionistas puedan formar una persona moral que administre esos bienes o un tercero que haga esa labor, directamente se puede hacer ese movimiento en alguna notaría que seleccione la autoridad.

Este es el segundo día de audiencia, en lo que es la primera audiencia masiva / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"Nuestro deseo y petición ha sido siempre otorgar los bienes a quienes les corresponden. Es aquí donde nos hemos dado cuenta que dichas propuestas de acuerdos, diálogos, denuncias o negociaciones jamás llegaron a manos del Fiscal General del Estado, mismo que hoy confirma el resultado de nuestras investigaciones que derivan en esa conclusión, contra esas personas que ya no forman parte de la empresa se harán los movimientos legales correspondientes" agrega.

Sobre esto, los abogados de Armando Gutiérrez, dicen que son personas que solo obtuvieron un beneficio propio y obstaculizaron desde el inicio la comunicación directa con la máxima autoridad de la Fiscalía, ya que todo se quedaba en mentiras para seguir obteniendo beneficios y no hacer lo que deberían.

También agradecieron al Fiscal General del Estado su apertura y anunciaron que pronto buscaran los conductos legales y formales para tener una reunión con él, para hablar el tema directamente y no caer en el juego de los intermediarios que tanto daño ha hecho a todos los accionistas con citas falsas, esperando que los apoye a ejercer el proceso legal correspondiente contra las personas particulares y servidores públicos que han afectado a los accionistas y por lo tanto a su empresa.

"Además, el apoyo para detener los constantes ataques y amenazas de parte de diversos grupos para el cobro de recompensas, entre las actividades serias que se han encontrado y tratado de ejecutar se encuentra la extorsión, homicidio y secuestro, mismas que han sido denunciadas. También explicarle y dialogar de las anomalías del proceso de Fiscalía Zona Centro como los bienes que han entregado, los videos de personas sacando cosas de los inmuebles y el dinero recuperado que no ha sido entregado a los accionistas" indica el comunicado.

También destacaron que el CEO directamente buscó dichas reuniones que fueron supuestamente negadas por diferentes actores del medio y oficios que jamás llegaron a manos del Fiscal General del Estado.