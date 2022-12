Elmer "El bailador de La Liber" fue detenido en el Centro

Elmer reconocido por ser el "bailador de la Liber" fue detenido el pasado miércoles por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la ciudad de Chihuahua, por diversas faltas administrativas, según confirmó la misma corporación que encabezó esta puesta a disposición.

Fue el miércoles cuando los agentes al parecer ubicaron a Elmer de 44 años, alterando el orden en las calles del centro de la ciudad, por lo cual asegurado y trató de agredir a los agentes de seguridad, por lo cual fue capturado y trasladado a la Comandancia Sur en la capital.

Virales ¡Así se baila en Chihuahua! Pareja baila en la "Liber" y se vuelve tendencia mundial en TikTok

Aunque no se han compartido más detalles sobre esta captura, trascendió que la falta administrativa, mantuvo varias horas en prisión al bailador de Tiktok, por lo cual no hubo necesidad de iniciar un proceso penal en su contra ya que no había un delito que perseguir en su contra.

Al momento no se estableció el contexto en que ocurrieron los hechos, es decir donde se encontraba Elmer o a donde se dirigía, si iba a acompañado o no, en que condiciones se encontraba o algún detalles que obligo a los agentes a poner atención en su comportamiento y a realizar su captura.

@elmertg11 #viral #chihuahua ♬ original sound - Tritsiearlete #duet with @tritsiearlete #lalibre

Elmer de 44 años de edad, se convirtió en una de las figuras más "virales" de la ciudad de Chihuahua, y obtuvo gran popularidad incluso a nivel nacional, ya que fue video grabado bailando con un estilo particular que causó revuelo entre los usuarios de redes sociales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A través de ese video, obtuvo gran fama y seguidores en sus redes sociales, incluso ya fue invitado a realizar comerciales, publicidad, concursos y una serie de actividades para la gente continúe conociendo más detalles sobre su vida.